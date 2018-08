Los nexos de Guatibonza con la Dimayor

Las declaraciones entregadas a EL TIEMPO por el expresidente de la Dimayor Jorge Perdomo, sobre presuntas interceptaciones ilegales a dirigentes del fútbol, prendieron las alarmas en el gremio que comenzó a pedir explicaciones.



Este diario confirmó que al despacho del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ya llegó una carta en la que directivos del fútbol piden que se establezca si tienen que constituirse en víctimas dentro de la investigación que se adelanta por las chuzadas ilegales, en las que están implicados tres excoroneles del Ejército y se menciona a Humberto Guatibonza, general retirado de la Policía.

Al respecto, EL TIEMPO estableció que el general (r) Guatibonza está encargado del Departamento de Integridad de la Dimayor y que llegó a ese cargo por recomendación del dirigente deportivo del Unión Magdalena y expresidente del Santafe, Eduardo Méndez.



"Lo conocí por intermedio del presidente del Unión Magdalena, Eduardo Méndez. No necesitaba recomendación, pues venía precedido de un reconocimiento nacional por su trayectoria en la Policía Nacional. Su designación se produjo el 17 de abril del 2018 y se hizo en desarrollo del convenio suscrito con la Fiscalía y Acolfutpro, por la integridad de la competición", le dijo Jorge Perdomo a EL TIEMPO.



Según documentos que reposan en esa organización, su trabajo era ad honorem. Sin embargo, viajó en representación de la Dimayor a una reunión sobre integridad en la Bundesliga, en Alemania. Los tiquetes, hospedaje y viáticos corrieron por cuenta de la Dimayor. EL TIEMPO también pudo establecer que la vinculación del uniformado buscaba que este se encargara de realizar investigaciones de tipo delictivo, que iban desde documentación falsa de jugadores hasta el tema de las apuestas.



"En desarrollo de nuestra participación en la junta directiva de World League Forum, Bogotá había sido designada como sede del congreso anual, en noviembre de 2018, y era necesario coordinar unos temas de logística y seguridad, por eso viajó Guatibonza a Alemania. La otra circunstancia era que sostuviera una reunión con el Director de Integridad de la Bundesliga para la implementación de funciones de la Dimayor. El viaje fue en mayo de 2018", explicó Perdomo.



En este momento, el vínculo entre la Dimayor y Guatibonza está vigente.



Al respecto, Méndez le dijo a EL TIEMPO que, en efecto, había recomendado a Guatibonza, quien fue su compañero de curso en la Policía, y que el pasado lunes, tal como consta en actas, fue él mismo quien le pidió a la Dimayor y la Federación de Fútbol que le solicitaran a la Fiscalía los nombres de los dirigentes que presuntamente estaban siendo interceptados.



Las autoridades quieren establecer de dónde salieron unas grabaciones en las que futbolistas y un árbitro hablan de presuntas presiones para cuadrar partidos por parte de apostadores.



Por otro lado, EL TIEMPO estableció que el presidente de la Federación de Fútbol, Ramón Jesurún va a denunciar penalmente a Perdomo por las declaraciones dadas a EL TIEMPO en las que habla de una coima a miembros de la Federación, por 4.000 millones de pesos previo a la asignación del contrato de venta de boletas para las eliminatorias de Rusia 2018. Además, por el tema de las presuntas 'chuzadas'.



Fuentes de la Fiscalía hicieron saber que hasta el momento no se han encontrado pruebas de estas interceptaciones, pero que las pesquisas continúan para determinar si existe o no material probatorio sobre esta denuncia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

