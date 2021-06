Las propuestas de Gobierno y ex-Farc para avanzar en reincorporación

Uno de los principales retos tras las negociaciones de paz entre los estados y los grupos armados rebeldes es el de reincorporar a la vida civil a quienes combatieron en los conflictos.



El acuerdo de paz firmado entre la antigua guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano en 2016 también ha enfrentado ese desafío, que involucra una nueva vida para 13.087 personas alzadas en armas que han pasado los últimos cuatro años y medio haciendo ese tránsito.

Este martes, en una reunión del Consejo Nacional de Reincorporación, con miembros de la antigua guerrilla y representantes de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y la Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se pusieron sobre la mesa algunas propuestas —conocidas por EL TIEMPO— para llevar a buen puerto el proceso de transición de los excombatientes de las Farc.



Las peticiones

De parte de los voceros de la desaparecida guerrilla –hoy transformada en el partido político Comunes– las propuestas estuvieron enfocadas en tres asuntos.



El primero, relacionado con la prórroga de la resolución 4309, que define la la hoja de ruta para la reincorporación de los ex-Farc que cumplan con sus compromisos y les garantiza una renta básica mensual equivalente al 90 % de un salario mínimo.



Según indicaron Laura Vargas y Pastor Alape, voceros del partido Comunes, es clave mantener la vigencia de esta resolución para evitar afectaciones en los beneficios económicos de los que se sostiene buena parte de los ex-Farc.



Vale la pena recordar que la punta de lanza planteada por el acuerdo de paz para el autosostenimiento de los exguerrilleros son los proyectos productivos, pero hasta el momento solo han sido aprobadas 90 iniciativas colectivas y 2.569 individuales, por lo que varios de ellos aún requieren de esa asignación mensual.



En segundo lugar, los excombatientes pidieron garantías para la implementación del Sistema Nacional de Reincorporación y que se establezca un cronograma para su puesta en marcha.

El representante de los ex-Farc, Pastor Alape (izq) y el director de la ARN, Andrés Stapper. Foto: EL TIEMPO - Archivo particular

Por último, enfatizaron en la necesidad de que se fortalezca el marco normativo de la ruta de reincorporación. Esto, a través de la expedición de un decreto que dé bases a largo plazo para el proceso, y que tenga en cuenta a las familias de los firmantes del acuerdo de paz, considerando temas como los fallecimientos tanto violentos como naturales.

"Lo que estamos planteando es la necesidad de ampliar la política pública como respuesta a lo que nos falta para esa iniciativa que garantice el tránsito de quienes asumimos la constitucionalidad del Estado a partir de la firma del acuerdo", dijo el excomandante guerrillero, hoy líder del partido Comunes Pastor Alape.

La respuesta del Gobierno

El director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, resaltó que el apoyo económico mensual se sigue entregando a todas las personas, a pesar de que su vigencia expiró hace varios meses. Y no descartó que se siga girando.



No obstante, aseguró que "más que prorrogar resolución, yo creo que podemos crear una hoja de ruta de reincorporación, que se vaya fortaleciendo en el segundo semestre para que en enero del próximo año tengamos definidas las hojas de ruta de cada una de las personas en proceso de reincorporación", con lo que se avanzaría en el proceso.



Sobre el Sistema Nacional de Reincorporación, aseguro que no es el único instrumento normativo para generar articulación institucional para dar pasos en la reincorporación, y mencionó que 24 entidades han adelantado más de 70 acciones para cumplir con la política pública en ese sentido.



Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que el gobierno tiene el convencimiento de que es "absolutamente indispensable" respaldar el tránsito de los ex-Farc a la vida civil, y que se busca que ese proceso sea lo más estable y solido jurídicamente.



