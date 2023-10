Por temas de orden público, se podrían suspender elecciones en Ricaurte, Nariño

Seis horas después de que se abrieran las urnas en el país, el registrador Alexander Vega confirmó que aún no se ha controlado la situación de orden público en Ricaurte Nariño.



(Lo invitamos a leer: Fiscal dijo que si papá de Luis Díaz es llevado a Venezuela, Petro debe pedir ayuda)

Al finalizar la segunda reunión en el Puesto de Mando Unificado, PMU, en Armenia, Quindío, las autoridades dieron un balance sobre las elecciones territoriales en las que 4.662.902 personas han ejercido el derecho al voto.



(Seguro le interesa leer: Alerta: Fuerza Pública busca evitar que papá de Luis Díaz sea trasladado a Venezuela)



“Hubo una escaramuza en Santiago (Putumayo). Unos manifestantes destruyeron el material electoral, pero ya está controlada la situación. Se mantienen los problemas en Ricaurte (Nariño) y solo se está votando en el área rural, pues no se han podido controlar a los manifestantes en la cabecera municipal”, indicó Vega.



Asimismo, el comité de seguimiento electoral le solicitó al gobernador de Nariño suspender las elecciones, quien podrá tomar la decisión y el gobierno nacional tendrá la última palabra.



Por otro lado, se espera que antes de las 9 de la noche se anuncien los nombres de todos los 1.104 alcaldes y 32 gobernadores.

Lo que denunció el registrador de Nariño

De hecho, EL TIEMPO estableció que en la noche del sábado 28 de octubre los delegados de la Registraduria no lograron ingresar a los corregimientos de El Decio y Betania, ubicados a 3 horas del casco urbano de Samaniego (Nariño), por presuntas amenazas de las disidencias.



Mientras tanto, la Registraduria de este municipio no ha logrado tener comunicación con otros dos corregimientos.



(Podría ser de su interés leer: Confirmado: fue un francotirador con fusil el que atentó contra esmeraldero en Bogotá)



“El jueves enviamos a los delegados a ocho puestos de votación en montaña. A las 8 de la noche del sábado, dos funcionarios, que iban a estar en El Decio y Betania, retornaron porque un grupo armado les advirtió que no tenían permiso para el ingreso a este sector y con el agravante de que el camino estaba minado”, aseguró a través de un video conocido por este diario, Germán Martínez, delegado de la Registraduría en Samaniego.

La situación de orden público público en Nariño llama la atención de las autoridades. Este es el reporte del registrador delegado, Germán Martínez. pic.twitter.com/MCID6SCAp8 — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) October 29, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas llega al puesto de votación del centro comercial Unicentro para ejercer su derecho al voto hoy 29 de octubre del 2023 donde los colombianos elegirán, gobernadores, alcaldes, concejales Foto @mauriciomorenofoto / MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Ante este hecho, la comisión de seguimiento municipal solicitó a los delegados departamentales trasladar las dos mesas de votación hacia la Institución Educativa Santa Teresita como parte del plan de contingencia.



“Hace dos meses se vienen presentando desplazamiento forzado de la población de este sector. Además de que permanecen enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln”, señaló un habitante de la zona rural de Samaniego.



(Podría ser de su interés leer: Atención: caen en Panamá presuntos asesinos del reconocido DJ Samuel Tenorio Córdoba)



A renglón seguido el delegado explicó que el “material electoral estaba en perfectas condiciones y sellado”.



Sin embargo, se advirtió que no hay comunicación con los corregimientos El Salto, que está a tres días en caballo de la cabecera municipal y de San Diego. “No hemos podido comunicarnos con los delegados de estos corregimientos”, concluyó Martínez.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET