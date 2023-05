En medio de llamados de atención del Gobierno Nacional para acelerar el cumplimiento del acuerdo de paz en lo que tiene que ver con Reforma Rural Integral, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Diego Bautista, habló del trabajo para que las tierras que se compren sean productivas, pues de eso depende el éxito de la reforma, también se refirió al cambio de ministra de agricultura y a la renuncia que presentó él a su cargo.



El presidente Petro ha criticado que hay pocas hectáreas compradas para cumplir la meta del acuerdo de paz de entregarle a campesinos 3 millones de hectáreas, ¿qué balance tienen desde la ADR de esto?



Estos 8 meses se han hecho muchos esfuerzos que van a permitir que se acelere la compra de tierras, con la exministra Cecilia López hicimos cambios de reglamentos que impedían atender a la velocidad que exige la titulación, la titulación es primero y luego viene lo que va a suceder con esa tierra, la asistencia técnica, cómo va a ser la comercialización, definir qué es lo mejor para sembra.

¿Qué incluyen los cambios que mencionó?

Aprobamos el nuevo reglamento para Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, que disminuye las barreras, simplifica los formatos y facilita el acceso de pequeños productores, comunidades étnicas, campesinas, la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera a la cofinanciación de proyectos de la Agencia.



El nuevo reglamento también incorpora criterios de enfoque diferencial y territorial, permite que organizaciones más grandes, que aglutinan a organizaciones más pequeñas, puedan participar y recibir cofinanciación, entre otras cosas. Este nuevo reglamento apunta a dinamizar la economía del campo, garantizar la inclusión productiva y permitir que el desarrollo rural avance.



¿Cuál es la metodología detrás de ese desarrollo, sí puede ser tan rápido como quiere el Presidente?



Para empezar la acción, la ADR necesita que el predio esté identificado por la Agencia Nacional de Tierras y que esté asignado a una familia. Con esas cosas ya uno puede entrar a ver la tierra, pero antes incluso la ADR también mira qué cosas produce ese predio, si es propenso a inundaciones, si está en zona de reserva, todo para verificar que sea productivo.

¿Comprar tierras aceleradamente sin verificar que los campesinos sí puedan producirlas genera riesgo de que fracase la estrategia de reforma?

Diego Bautista, director de la ADR. Foto: ADR

Con lo que hemos hecho estos 8 meses estamos listos para que ese proceso avance con una mejor dinámica, hay varias apuestas, no solo esperar que se ofrezcan tierras, los sistemas de información del país también pueden determinar en dónde hay tierra productiva para comprarla, por ejemplo en el sur de Bolívar, en la costa Caribe; creo que ningún camino es excluyente.

Esta no es la primera vez que en Colombia se intenta una reforma agraria y no han prosperado, ¿cómo evitar que esta tenga el mismo destino?

Aprender de los errores del pasado es incorporar la variable de desarrollo rural. Una reforma integral es reforma agraria, que es titulación, más desarrollo rural, que es la apuesta productiva, si solo nos quedamos en la titulación podemos caer en errores de que la gente tiene un título pero no ingresos que puedan cambiar su forma de vida.

Entonces, ¿qué le espera a la reforma rural si el desarrollo rural no avanza al mismo ritmo de la reforma agraria?

Si el desarrollo rural no acompaña la reforma agraria podría ser un fracaso.

¿Cómo se están preparando en la Agencia para que esto no sea así?

Hicimos cambios en los reglamentos internos que nos permiten cosas que antes no podíamos, como las compras públicas que van a permitir que las apuestas productivas de quienes llegan a la reforma agraria tengan asegurado el mercado, puedan asegurar que el Estado les va a comprar lo que producen.

¿Cómo funciona eso?

La instalación de la mesa de compras públicas es histórica y una oportunidad enorme para apoyar el campo. El Estado, el Icbf que compra comida para los niños, el Ministerio de Defensa que compra para las tropas, el hospital de Mariquita, el Instituto de Recreación de Tibú, por citar ejemplos, ahora tienen la obligación de comprar el 30 por ciento mínimo de su economía local. Esto también apunta a mejorar la dieta con productos locales, haremos un inventario de qué se compra en cada territorio también.



¿Tienen otras apuestas nuevas?



Incentivar la producción de agricultura no convencional, como el cáñamo, que se legalizó su producción, el marañón, el asaí, cosas que se producen que deberían potenciarse porque tienen un futuro gigante. Le estamos abriendo camino a eso y también al desarrollo rural no agropecuario como el agroturismos.



De otro lado, hay una apuesta del Presidente que es la reforma rural pero hay otra dimensión de Colombia como ‘potencia mundial alimentaria’ que requiere agroindustria y plataformas comerciales, tenemos la oportunidad, en 20 años, de ser grandes jugadores en el mercado mundial de alimentos, tenemos las condiciones y la demanda de alimentos va a crecer en el mundo, somos la séptima reserva alimentaria del plantel y la ADR tiene los instrumentos para atender lo que se requiere.

¿Cuánto en proyectos y en pesos le va aportar está agencia al proceso de paz?

Nosotros tenemos un presupuesto de inversión de 600.000 millones de los cuales aproximadamente 300.000 millones son para proyectos de pequeños productores. Estamos en fase de ejecución, en estos meses, se han cofinanciado 39 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural por valor de $46.987 millones, beneficiando a más de 4.451 familias y sus organizaciones de pequeños productores; en lo que resta de 2023 se cofinanciarán proyectos productivos por más de $251 mil millones, y actualmente están en ejecución 243 proyectos por $454 mil millones beneficiando a 24.600 familias.

¿Por qué renunció a su cargo?

Presenté la renuncia con la convicción de que un líder debe rodearse de su equipo de confianza y sentirse en libertad de escogerlo. Renuncié al cargo, pero no al compromiso con el desarrollo rural, ni con el agro, ni con los pobladores del campo. El sector público es solo una de las plataformas desde donde puedo contribuir. Ahora, desde nuevos escenarios, seguiré aportando al desarrollo, a los campesinos y campesinas de Colombia, tengo unas opciones interesantes desde donde podré contribuir a la apuesta del cambio, la cual necesitamos y en la cual creo profundamente más allá de los gobiernos, y que beneficia a las comunidades y a las poblaciones rurales.

Diego Bautista, director de la ADR, y la exministra Cecilia López (segunda de izquierda a derecha). Foto: ADR



¿Cómo le fue trabajando con la exministra Cecilia López?

Ha sido un honor enorme trabajar con Cecilia López, la mujer más importante del desarrollo económico y social de Colombia en las últimas décadas. Una mujer fantástica.

¿Cómo ve a la nueva ministra, Jhenifer Mojica?

Jhénifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura Foto: Cristian Garavito. Presidencia

No he podido conversar con ella pero me parece que tiene un recorrido muy interesante particularmente en tierras, conoce el sector, dirigió el empalme del sector en su momento. Creo que tiene un gran desafío y está recibiendo unos instrumentos para que el sector agarre dinamismo.

Entre esos desafíos, ¿cuál sería el de la ADR?

Incorporar con mucha fuerza el desarrollo rural al proceso de reforma agraria, tenemos el riesgo de dejar de lado el componente de la apuesta productiva y si el campesino accede al título pero no tiene de forma inmedia una opción de generación de ingresos, una economía local, podríamos entrar en una situación muy compleja.



¿Esa labor está solo en manos de la Agencia?

Debería tener una acción más integral que no solo depende de lo que el Ministerio de Agricultura vaya a hacer, el sector rural requiere más atención, el compromiso por ejemplo del Ministerio de Transporte de que las vías terciarias van a acompañar la apuesta productiva para que los campesinos puedan sacar su producción. Dado que esto es una apuesta del Gobierno, debería ser un compromiso que no solo es del sector de agricultura sino de todos los sectores.

Cuando llegó al cargo encontró unos ‘elefantes blancos’ como los distritos de riego en La Guajira y el triángulo de Tolima, ¿qué pasó con eso?

Después de 20 años, en mayo 2023 se reactivarán los proyectos estratégicos nacionales de adecuación de tierras de Ranchería y San Juan, en La Guajira, y el Triángulo en el Tolima, mediante una ruta de ejecución por etapas.



Con la reactivación del distrito Ranchería y San Juan se impactarán 475 familias, la apuesta en Ranchería es reemplazar, a futuro, la economía actual del carbón por el desarrollo rural, se producirán 237.700 toneladas año en alimentos, generando unas utilidades de 147.600 millones de pesos y 4.935 empleos permanentes. Nos trazamos la meta de 3 años de ejecución para el distrito Ranchería y 1.5 años para el distrito San Juan.



Por su parte, en el Triángulo del Tolima, se generarán más de 3.000 empleos directos y utilidades por un valor de $189.500 millones de pesos al año. Con este se apunta a mejorar la calidad de vida de la población del sur del Tolima y del centro del país, incrementando las posibilidades de ofertas de materias primas agrícolas y subsistencia alimentaría del país, beneficiando a 1.920 usuarios. Nos trazamos la meta de 3 años para el Triángulo del Tolima.



María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

En Twitter: @MIOF_

justicia@eltiempo.com

