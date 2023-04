La advertencia del director del Partido Liberal, César Gaviria, fue que si se votaba favorablemente la reforma a la salud, se aplicarán sanciones por supuestamente ir en contra de la posición de bancada. Y que quienes reciban algún tipo de prebenda para esa votación, podrían incurrir en el delito de cohecho. ¿Qué tan factible es que estas sanciones sean una realidad?



La única representante que votó a favor de la ponencia fue María Eugenia Lopera, mientras que Dolcey Óscar Torres anunció que la apoyará, razón por la cual el veedor del Partido pidió una sesión extraordinaria para evaluar una investigación disciplinaria en su contra.



"El hecho de votar positivo o negativo la reforma no es un indicador directo de que se haya recibido o votado motivado por una dádiva"

Un eventual proceso podría implicar una sanción de perdida de voz al interior del partido hasta su expulsión.



No obstante, se tendría que clarificar si realmente hay una posición de bancada en este caso o solo la directriz del expresidente, tal y como aseguran 18 representantes que manifestaron su molestia con la advertencia de Gaviria.



Ahora bien, analistas consideran que hablar de un delito es otra cosa, ya que se requeriría tener evidencia de que la votación estuvo motivada por la entrega de una dádiva.

“Se debe probar que hubo un ofrecimiento y que el servidor público actuó motivado por la dádiva. El hecho de votar positivo o negativo la reforma no es un indicador directo de que se haya recibido o votado motivado por una dávida”, dijo el penalista Andrés Garzón, quien enfatizó que una violación a la Ley de Bancadas “no necesariamente se convertirá en un delito”.



César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

El abogado Marlon Díaz recordó que el caso más sonado de un cohecho en materia política es el de la llamada 'yidispolítica', en donde se comprobaron ofrecimientos de ministros a la representante Yidis Medina para que votara favorablemente el proyecto que permitía la reelección presidencial.



Díaz dijo que tanto en el cohecho propio o el impropio implican "la venta de la función pública" y está siempre involucrada otra parte, la que hace el ofrecimiento. El abogado explicó, además, que presentar una denuncia sin ningún elemento, podría implicar el delito de falsa denuncia, injuria y calumnia.



"Hay un delito que se llama falsa denuncia contra persona determinada. Para poder denunciar a una persona, así tenga el deber de hacerlo, requiere que tenga algún conocimiento de que se realizó un delito. Si eso no existe, la sola mención de que se realizó un delito podría encajar más bien en una injuria o en una calumnia", agregó.

El presidente Gustavo Petro aseguró el martes en un trino que habría una violación a los derechos políticos de los representantes, por lo que se violaría la Convención Americana de Derechos Humanos.



No obstante, expertos indicaron que ante el sistema interamericano se llevan denuncias en contra de Estados y no de particulares.



Así lo dijo el abogado Camilo Burbano: "este sistema tiene como objetivo investigar conductas estatales y no particulares, en ese orden de ideas sería absolutamente imposible que se lleve a un expresidente que es un particular ante la Comisión Interamericana".



Sostuvo que si de lo que se trata es de señalar que las normas relacionadas con las decisiones de los partidos y su funcionamiento, el presidente Petro tendría que señalar las violaciones o afectaciones del mismo estado y no de particulares

