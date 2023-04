Un informe de la Secretaría de Transparencia sobre el uso de los recursos de la salud en Colombia hace énfasis en el colapso del Grupo Saludcoop, el paso de sus usuarios a Cafesalud y la posterior creación de Medimás, hoy en liquidación, y hace duras críticas a las decisiones tomadas por el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien salió del Gobierno de Gustavo Petro tras hacer reparos a la reforma a la salud.



El documento, conocido por EL TIEMPO, será entregado al presidente de la Cámara de Representantes David Racero, quien está en la ‘Comisión Accidental para el Esclarecimiento de la Verdad sobre el Sistema de Salud en Colombia’, que se creó en medio del debate sobre la reforma a la salud.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, le dijo a este diario que se hizo una revisión de todo el episodio de la liquidación de Saludcoop hasta la creación de Medimás y encontraron que las decisiones que se tomaron en ese momento, como la de inyectar a Cafesalud 200.000 millones de pesos una semana antes de la liquidación de Saludcoop para que esta pudiera recibir a los pacientes, habrían favorecido a particulares y facilitado el desfalco del sistema a la salud.



“Estoy hablando de que todo esto que termina en el entramado de Saludcoop, que a su vez termina en el caso de unas personas que terminan en la cárcel por la utilización ilegal de los recursos de la salud, es consecuencia de la actividad de altos funcionarios públicos como el exministro (Alejandro) Gaviria, en su calidad de exministro de Salud, como el exministro de Hacienda (Mauricio) Cárdenas, sin los cuales hubiera sido imposible este desfalco a la salud”, dijo.

Presidente Petro y el exministro Gaviria. Foto: Presidencia / Ministerio de Educación

De Saludcoop a Medimás, ¿los mismos bolsillos?

El reporte de la entidad empieza por hacer una línea de tiempo que resalta la creación en 1994 de SaludCoop EPS y la compra que esta entidad hizo de Cafesalud EPS en 2003, que dio lugar al Grupo Empresarial SaludCoop. Luego, detalla cómo el 18 de noviembre de 2015, Cafesalud firma un convenio de desempeño de 10 años con el Ministerio de Salud y la Supersalud que le da 200.000 millones de pesos en bonos opcionalmente convertible en acciones, conocidos como Bocas.



Según el Secretario Idárraga, esa fecha es clave, porque el convenio aprobado por el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se hizo apenas días antes de que, el 24 de noviembre de 2015, se ordenara la liquidación de SaludCoop EPS y, luego, Cafesalud quedara habilitada para recibir sus más de 4 millones de usuarios.



“Saludcoop no hubiera podido entregar esos afiliados a Cafesalud si ocho días antes no recibe este beneficio, direccionado, al parecer, por el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria. Vale la pena preguntarse en aquella época, ¿por qué? ¿Cuántas EPS se encontraban en la misma condición de Cafesalud y por qué el 100 por ciento de los recursos de esa subcuenta del Fosyga fueron solamente entregados a Cafesalud y no a otras EPS? Esa es una pregunta que me queda de la lectura”, dijo Idárraga a EL TIEMPO.

En su momento, el ministro Gaviria y el Superintendente de Salud de entonces, Norman Julio Muñoz, anunciaron el proceso de reorganización del grupo empresarial Saludcoop, con la liquidación de su EPS, y el traslado de los usuarios a Cafesalud, como un paso necesario para garantizar la atención de salud de los usuarios ante una posible grieta. Y se anunció el tema de los 200.000 millones para garantizar su operación y cubrir parte de las deudas que había.



“Se trata de unos bonos convertibles en acciones emitidos por Cafesalud con los que el Gobierno va a garantizar que estos recursos sean retornados. Una vez se haya estabilizado la operación de Cafesalud, se debe buscar un oferente que cumpla con todas las condiciones establecidas por el Gobierno para dar continuidad a la prestación de los servicios en forma adecuada”, dijo Gaviria en su momento, según quedó consignado en un comunicado del Ministerio de Salud fechado el 25 de noviembre de 2015.



La intervención de la EPS SaludCoop había empezado en mayo de 2011. Luego, el informe de la Secretaria de Transparencia pone la lupa sobre la decisión tomada el 22 de diciembre de 2016 de expedir el decreto 2117 de 2016 en el que, dice el reporte, “se autoriza la cesión de habilitación a una nueva EPS resultante de un PRI (Plan de Reorganización Institucional)”. Ese decreto está firmado por los entonces ministros Alejandro Gaviria, de Salud, y Mauricio Cárdenas, de Hacienda.



“Vuelven a cambiar la norma y facilitan que una EPS pueda ceder a otra la habilitación de su plan de reorganización institucional, que es requisito básico para poder iniciar una empresa prestadora de salud. Seis meses después nace Medimás, tan solo porque el exministro Cárdenas y el exministro Gaviria modificaron la norma para que, prácticamente con la copia de una cédula, crearan Medimás (y) toman el Plan de Reorganización Institucional de Cafesalud que es del año 94”, dijo Idárraga.



El exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

'Los funcionarios facilitaron los hechos'

En ese sentido, el panorama hasta el momento era la desaparición de SaludCoop EPS y el paso de sus usuarios a Cafesalud.



Luego, el consorcio PrestaSalud adquirió las acciones de Cafesalud en junio de 2017 (compró su operación) y este consorcio, a su vez, creó la Eps nueva llamada Medimás, el 14 de julio de 2017, para la operación de lo que era Cafesalud. Para ello se crearon Prestnewco SAS y Prestmed SAS (que tienen las mismas empresas) y la primera se quedó con Medimás.



Aunque enredado, lo que dice el informe del Gobierno es que en esta operación los recursos “pasaron de un bolsillo a otro” y el Estado lo permitió. “En mi criterio, producto del análisis que se hizo, aquí lo que se ha venido promoviendo son unas prácticas donde el Estado, al parecer, no estaba en función de los intereses de la garantía de derechos constitucionales de la ciudadanía”, dijo el Secretario Idárraga.



“Este entramado del grupo SaludCoop, que pasa por Cafesalud, por Medimás, que esconde otras figuras societarias como la Prestnewco, que es la figura jurídica que termina a cargo de Medimás. La ley de salud ha permitido pasar los recursos y los pacientes de una manera vulgar literalmente de un bolsillo a otro”, agregó.

Por eso, en diálogo con el EL TIEMPO, el Secretario de Transparencia le solicitó a la Superintendencia de Sociedades que tome cartas en el asunto para proteger los intereses de los usuarios, ahora que PrestNewCo inició el trámite de liquidación.



“Le estoy solicitando públicamente al Superintendente de Sociedades que considere la posibilidad de evitar que el capital, que es producto de los ejercicios financieros que han limitado la garantía de los derechos de la salud de los pacientes, se esfume. Se han esfumado varios billones de pesos que se han venido utilizando en la salud”, dijo.



Para Idárraga, la historia que comienza en SaludCoop y termina en Medimás da cuenta de que “los funcionarios públicos, el Estado, los Gobiernos, han favorecido más a las EPS y a empresas. Los funcionarios no solamente se quedaron mirando, sino también facilitaron e hicieron todo lo que estuvo a su alcance, al parecer, para que estos hechos corrieran. Los funcionarios y el establecimiento se han aliado para facilitar estos ejercicios que han terminado en el desfalco a la salud”.



Y aprovechó para asegurar que situaciones como estas demuestran la necesidad de reformar la salud.

El alcance del informe

Andrés Idárraga Foto: Archivo particular.

¿Se hizo este informe con otras Eps liquidadas?



Andrés Idárraga: No, por ahora lo hemos hecho con esta. Estamos avanzando con un tema de medicamentos y otros temas en torno a Nueva EPS, pero son capítulos de la historia de la salud que hemos venido trabajando, que no son fáciles de recabar porque la información no está tan accesible y porque es un tema técnicamente tan complejo, que por eso nadie se mete con una reforma en la salud.





¿El informe se hizo para buscarle fallas al exministro Gaviria, que salió del Gobierno Petro por las críticas hechas a la reforma?



Andrés Idárraga: En lo absoluto. Nosotros veníamos adelantando a partir de algunos reportes ciudadanos temas de salud, particularmente de liquidadores de EPS por parte de la Superintendencia de Salud. Allí vino la historia de Medimás y nos pusimos a desenredar la historia hacia atrás de Medimás, llegamos al Grupo Saludcoop y encontramos esto. Aquí no estamos jugando.



La historia no permite esos direccionamientos: aquí simplemente tomamos un tramo de la historia del uso los recursos de la salud, en este caso el grupo Saludcoop, y encontramos desafortunadamente que ha habido unos manejos que han facilitado algunos exdirectivos, entre otros Alejandro Gaviria, entre otros su exviceministra de Salud, pero también el exministro de Hacienda Cárdenas, que también facilitó la flexibilización de la norma para que terminara en el desastre de Medimás.



