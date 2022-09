Durante la reunión de 40 minutos que se cumplió el lunes en Cali, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, y el presidente Gustavo Petro acordaron crear una mesa de trabajo para analizar temas como la reforma planteada por el jefe del Estado para acabar con el Ministerio Público y destinar esos recursos en la lucha contra la corrupción.



La procuradora se encontraba en un evento en la capital del Valle del Cauca y el presidente Petro iba de camino a Buenaventura. Se conoció que ella le mandó un mensaje para saludarlo ya que se encontraban en el mismo sitio y él respondió que desayunaran y discutieran en la reunión varios temas de interés para las partes.

“Él me explicó muy bien las razones que tiene para hacerle algunas reformas a la entidad y quedamos en que íbamos a seguir conversando sobre eso, que es lo correcto y lo adecuado entre personas e instituciones de un país democrático”, dijo la procuradora.



La funcionaria le manifestó que está de acuerdo con una reforma, pero no con la desaparición de la Procuraduría al considerar que eso debilitaría en control disciplinario en el país y le señaló que una reforma en ese sentido iría más allá de un proyecto de ley y tendría que ser discutido por el constituyente primario; el presidente Petro dijo que eso no se tenía considerado, por lo que se decidió acudir a mesas de trabajo para seguir avanzando en la discusión del tema.

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Cabello, procuradora general. Foto: Procuraduría

La procuradora Cabello insistió en la reunión que el tema disciplinario ocupa alrededor de un 30 por ciento de la acción de la entidad y que el resto de la misionalidad de la Procuraduría está ligada a la lucha contra la corrupción, las garantías a las minorías y los derechos fundamentales de los colombianos como Ministerio Público.



Igualmente, se supo que la procuradora también habló sobre otros temas como la ola invernal, temas ambientales y la invasión de tierras que se viene registrando en varias zonas del país. “Le dije que era más importante ocuparnos por lo que se lama un desarrollo rural integral y no solo entregarles tierras a las personas que están reclamando ese derecho de acceso a las tierras”, dijo la funcionaria tras señalar que el primer encuentro con el presidente Petro fue cordial y que existe ánimo para trabajar conjuntamente con el Ejecutivo.



“Nosotros estamos permanentemente en las regiones y tenemos alertas muy preocupantes sobre los niveles de los ríos”, le manifestó la procuradora al presidente en la parte final del encuentro.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com