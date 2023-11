Referendo antiaborto en Colombia se quedó sin piso: Registraduría lo rechazó

En Colombia seguirán vigentes las decisiones judiciales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sin restricción de causales hasta la semana 24 de gestación, y bajo 3 causal después de esta, luego de que se cayó en la Registraduría un referendo que buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución para que se reconociera la vida desde la concepción con el propósito de impedir la IVE.



Según informó el movimiento Causa Justa, el colectivo que instauró la demanda que llevó a que en 2022 la Corte Constitucional despenalizara en la sentencia C-055 de 2022 el aborto hasta la semana 24 de gestación, mediante la Resolución 26655 del 16 de noviembre de 2023 la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que la iniciativa de referendo no prosperó.



La institución encontró que este referendo, que era promovido por líderes de la Misión Carismática Internacional, no cumplió con los respaldos suficientes y casi 40 por ciento de las firmas presentadas fueron anuladas, la mayor parte de estas por datos que no correspondían y registros duplicados.

Mujeres protestando en 2022 pidiendo la despenalización del aborto. Foto: César Melgarejo/ CEET

Así mismo, Causa Justa había denunciado que la iniciativa tuvo varias irregularidades como la “prórroga injustificada que se les concedió para la recolección de firmas, la falta de publicidad y transparencia de las decisiones adoptadas durante el proceso por las autoridades electorales y las respuestas de las mismas con información falsa e incompleta, todo lo que dificulta la veeduría y participación ciudadana”.



Así las cosas, el referendo se cayó y no se hará, por esa vía, una modificación constitucional que impida el aborto en las condiciones que sentó la Corte Constitucional.



“El uso de mecanismos de participación ciudadana para restringir derechos fundamentales, como la dignidad y el derecho a un aborto legal y seguro como componente de los derechos sexuales y reproductivos, es regresivo, pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, hombres trans y personas no binarias y cuestiona su capacidad para decidir sobre su cuerpo con autonomía”, sostuvo Causa Justa, movimiento integrado por organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos.





