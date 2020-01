El temido prontuario de capturados por asesinato de fiscal de Cali

Edinson Fajardo Angulo, de 38 años de edad, señalado de ser el líder de la red delincuencial que asesinó en medio de un atraco al fiscal de Cali Alcibiades Libreros Varela, tenía en su contra dos condenas, de dos años y de nueve años y seis meses de cárcel, por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.



A pesar de esto, Angulo había recibido el beneficio de casa por cárcel, y en documentos judiciales aparece que desde mediados de octubre del año pasado, un juez de Cali, Valle del Cauca, había ordenado al CTI de la Fiscalía que suministrara información sobre el incumplimiento del compromiso del condenado de permanecer en su residencia y la existencia de un proceso en su contra por fuga de presos.

Según la investigación de la Fiscalía y un grupo élite de la Dijín de la Policía, Fajardo Angulo era el jefe de la red dedicada al hurto de joyas y fue la persona que transportó en un carro al hombre que disparó contra el funcionario judicial hasta el sitio donde fue interceptado. Luego habría apoyado su huida del lugar.



Pero Fajardo Angulo no es el único de los cuatro capturados, vinculados directamente al homicidio del fiscal el 29 de diciembre del año pasado, que tenía antecedentes penales. Álvaro Preciado Quiñones, quien, según la Policía, manejaba la moto en la que escapó el asesino, tiene tres sentencias condenatorias en su contra, que suman 30 años y tres meses de cárcel, por los delitos de homicidio, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.



Otro de los capturados, identificado como Samuel Alvear Ramírez y quien habría disparado contra el fiscal, fue aprehendido por la Policía el 23 de diciembre, siete días antes del asesinato del funcionario del ente acusador, por el delito de porte ilegal de armas, y la Fiscalía verifica qué pasó en su caso y las razones por las cuales no fue privado de su libertad.



El fiscal general encargado, Fabio Espitia, indicó que se están verificando las actuaciones del fiscal al que le llegó esa detención para establecer las razones por las que no se habría judicializado al detenido. Días después de su detención transitoria resultó herido con arma de fuego en una riña, y estuvo cuatro días hospitalizado en un centro asistencial de Cali.

Reunión en cafetería

Los investigadores establecieron que el fiscal estuvo reunido en una cafetería con otras dos personas, entre ellas un familiar, y habían observado unas joyas, lo que los puso en la mira de la banda.



Según la investigación, Johan Salazar, otro de los capturados, era la persona encargada de ‘marcar’ a las posibles víctimas que empezaban a ser seguidas por los demás integrantes de la red.



Los investigadores examinaron 35 cámaras de seguridad establecidas en la zona donde se cometió el crimen y lograron identificar a las personas que participaron en el hecho, a quienes se hicieron interceptaciones telefónicas.



Se siguió su rastro y se evidenció que en el carro del padre de uno de los capturados fue movilizado el hombre que disparó contra el fiscal hasta el sitio donde el funcionario fue interceptado. El asesino subió a una moto en la que escapó del sitio y luego fue trasladado de nuevo en el carro.

El CTI y la Policía capturaron a cuatro personas implicadas presuntamente en el asesinato del fiscal. Foto: Archivo particular

Los mismos integrantes de la red les dijeron a los investigadores que el asesino les dijo que había disparado contra el fiscal porque él le había disparado primero, lo cual no era cierto.



Las autoridades establecieron que los integrantes de la banda habrían cometido otros dos robos similares, el 3 y el 5 de enero, en las calles de Cali contra personas que tenían a la vista objetos de valor.



En los 10 allanamientos realizados por las autoridades fueron detenidas otras tres personas, dos de las cuales tenían en su poder armas de fuego y estaban con los directos señalados por el crimen, y otra que tenía en su contra otra orden de captura por otros hechos.



Este miércoles, los cuatro detenidos fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Los hombres aceptaron cargos y pidieron perdón por el crimen.



Desde este jueves a las 9 a. m. seguirá la audiencia en la que se pedirá que sean enviados a prisión mientras sigue el proceso en su contra.



JUSTICIA