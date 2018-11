Red de chuzadas vendía información falsa a sus clientes: Fiscalía

La Fiscalía señaló que la red de chuzadas ilegales desmantelada en Ipiales, Nariño, en agosto pasado también se inventaba seguimientos para cobrar a sus clientes.

Durante una audiencia que se realizó este jueves en la que la Fiscalía pidió enviar a la cárcel al abogado y exfuncionario del DAS Laude José Fernández Arroyo, el ente investigador entregó nuevos detalles de los servicios que prestaba la organización ilegal.



Entre otras cosas, dijo que aunque mucha de la información que se entregaba a los clientes efectivamente correspondía a trasncripciones de llamadas, también se encontró que algunos de los informes no eran reales. Por ejemplo, se refirió a llamadas que le fueron 'chuzadas' al abogado Jaime Lombana por parte de la red y que habría sido encargada por parte del senador Armando Benedetti.



“Se le presenta nuevamente esta información telemática con transcripciones al doctor Jaime Lombana y a su novia los cuales manifiestan su señoría rotundamente que esta información no obedece a conversaciones reales, que no conocen a ninguno de los interlocutores ni reconocen los abonados telefónicos como contactos reales o propios de sus teléfonos celulares”, indicó el funcionario.

La Fiscalía concluyó que aunque la red sí tenía capacidades para hacer seguimientos no podía hacer todo lo que ofrecía a sus clientes.



“Empezamos a ver su señoría que posiblemente esta empresa criminal podría estar ofreciendo servicios mentirosos, servicios que no tenían la capacidad para realizar porque como se lo reitero dos de las verificaciones con respecto a lo que tiene que ver con interceptaciones telemáticas, se ha podido probar que obedece a falsedades creadas posiblemente por esta empresa con el fin, su señoría, de dar gusto a los clientes”, indicó el fiscal del caso..



JUSTICIA