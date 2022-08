Luego de que la Contraloría presentó el balance de una auditoría financiera que hizo a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra los bienes incautados, en la que afirmó que la gestión de la SAE en el manejo de bienes entregados por las ex-Farc ha sido ineficiente, la entidad presentó un balance sobre ese y otros temas.



Sin mencionar directamente a la Contraloría, la SAE señaló que su administración ha sido eficiente y aclaró que no recibió el 100 por ciento de los activos registrados en lista de inventario que entregó la exguerrilla al momento de su dejación de armas.



El inventario total tenía un valor estimado de un billón de pesos pero lo que se recibió, dijo la SAE, fue un documento en físico que describe los bienes y del que solamente era susceptible de monetización 548 mil millones de pesos.



Los activos recibidos para la administración de los bienes por parte de la SAE fueron oro, dinero en efectivo, divisas, semovientes, medios de transporte y muebles y enseres que a mayo de 2022 se habían monetizado por un valor cercano a 43.000 millones de pesos y habían generado rendimientos financieros por 547 millones de pesos.



"En cuanto a los bienes entregados, que se encuentran pendientes de ser monetizados, que ascienden a 1.183 millones de pesos, están bajo custodia de la SAE y se encuentran precisamente en proceso de monetización, para posteriormente ser transferidos al Patrimonio Autónomo para la reparación de las víctimas", señaló la entidad.



Añadió que la totalidad de los recursos monetizados fueron transferidos al Patrimonio Autónomo para la reparación a las Víctimas.



El director de la SAE, Andrés Ávila, hizo hincapié en que cumplieron con total diligencia sus funciones frente a la administración de los bienes reportados por las antiguas Farc y que esa gestión le permitió la transferencia de los recursos líquidos monetizados y los bienes a la reparación de víctimas.

Otros resultados

Ávila también se refirió al trabajo en general de la SAE, que deja un portafolio de administración de más de 24.500 inmuebles y 1.600 sociedades activas y en proceso de liquidación que tiene un valor comercial de 14 billones de pesos.



“Para nosotros, la mejor forma de administrar es vender. Por eso, el reto de hoy es vender el máximo de estos activos y liquidar todos los que no generan utilidad pero sí costos administrativos”, dijo.



En ese sentido, la SAE informó que en los dos últimos años de gestión los resultados de la administración superaron $1,04 billones, lo que permitió hacer transferencias a la nación por 508.173 millones para la lucha contra el crimen organizado.



El director también recordó que en 2014 la SAE recibió la responsabilidad de administrar los bienes incautados, en remplazo de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en la que, dijo la SAE, se estima que hubo un detrimento de recursos de la nación por más de US 10 millones.



Ahora, la SAE administra sociedades en 17 sectores de le economía, que generan más de 13.000 empleos y que aportan al record de más de 1 billón de pesos derivado de la venta de activos.



Señaló así mismo que “recientemente la entidad ha sido blanco de ataques que buscan minar la confianza en quienes trabajamos aquí", y dijo que esto es una "respuesta a la activación de un modelo de comercialización de activos que a muchos les interesa que no se vendan. En honor a todas las personas que trabajan en SAE con rigor y compromiso, yo destaco que en los últimos dos años duplicamos las ventas de inmuebles, triplicamos el número de contratos de arriendo, las utilidades de sociedades pasaron de 12 mil millones a 60 mil millones en un año".



Y concluyó diciendo: "Hoy SAE es un motor de productividad, que está en la agenda nacional. Lógicamente hay retos, desafíos y mucho que mejorar, pero considero que el camino es garantizar que estos activos se moneticen y sean una fuente de generación de ingresos para la nación”.

