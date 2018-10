En video, rector del colegio San Viator dice que no renuncia

El rector del prestigioso colegio bogotano San Viator, padre Albeyro Vanegas Bedoya, no va a renunciar a su cargo pese a los señalamientos en su contra hechos por un estudiante del plantel en entrevista con W Radio.



Así lo señaló en una reunión que tuvo con sus alumnos en la que dijo que había recibido el apoyo de las directivas del colegio, así como de los padres de familia y de los alumnos.

“Han pretendido destruir nuevamente mi vida, y la vida del colegio San Viator. Quiero que sepan estudiantes del San Viator, que ustedes no se han equivocado al ser viatorianos. Quiero que se sientan orgullosos de hacer parte de esta institución y si he pensado en algún momento retirarme para darle gusto a algunas personas, ante el respaldo que he recibido de estudiantes padres de familia, exalumnos, personal administrativo, he decidido que voy a continuar como rector”, dijo el sacerdote en su intervención ante los alumnos.

“Voy a dar la lucha para que se haga la verdad, porque para nosotros lo más importante son ustedes, los alumnos”, recalcó.



La explicación del rector a los alumnos del colegio se da luego de la denuncia realizada por un estudiante de undécimo grado, menor de edad.



El joven aseguró en la entrevista radial que en octubre del 2017, después de que le fueran concedidas unas becas estudiantiles a él y a un hermano menor, el sacerdote Vanegas se habría propasado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

@uinvestigativa EL TIEMPO