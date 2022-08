La Contraloría General encontró 23 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen presunta incidencia fiscal, por 2.170 millones de pesos, y 13 son disciplinarios en los proyectos de reconstrucción y reactivación económica de Providencia, tras el paso del huracán Iota, en 2020.



Esto en el marco de una actuación especial de fiscalización (AEF) realizada por el órgano de control, que detalló que los hallazgos con presunta incidencia fiscal, uno por $1.549 millones y otro por $620 millones, tienen que ver con mayores valores pagados en un contrato de obra suscrito por el Invías.



Así mismo, la Contraloría señaló que dos de los hallazgos dieron lugar a la apertura de indagación preliminar, y se encontraron cuatro beneficios de auditoría -dinero que no se perdió gracias al proceso auditor- por más de 48 millones de pesos.



De otro lado, en lo relacionado con las viviendas a cargo de Findeter, se encontraron deficiencias como una falta de una adecuada planeación en los contratos para la ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción.



Esta AEF la hicieron las contralorías delegadas para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Infraestructura y Comercio, y Desarrollo Regional, y en ella se evaluó la gestión adelantada por parte del Invías, Findeter, los Patrimonios Autónomos Fontur e iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Vivienda.



Este informe de la Contraloría se conoce días después de ua visita del presidente Gustavo Petro a Providencia, donde cuestionó los costos de las viviendas, algunas de las cuales costaron más de 600 millones de pesos.



Lo que se encontró en las casas

En el gobierno Duque, la reconstrucción de Providencia fue un trabajo entre MinVivienda, Findeter, la Gerencia para la Reconstrucción del Archipiélago, la UNGRD y las FF.MM. Foto de una vivienda. Foto: FINDETER

Precisamente en cuanto a las viviendas, el organismo encontró seis hallazgos disciplinarios al evaluar la gestión de Findeter sobre vivienda, relacionados con la planeación de contratos, la calidad de los trabajos y especificaciones técnicas de las viviendas nuevas y zonas seguras de las viviendas intervenidas en la reconstrucción, entre otras situaciones.



Por ejemplo, se identificó que contratos suscritos en el 2021, para reparación, rehabilitación y construcción de viviendas, no tuvieron una adecuada planeación frente a la cantidad de unidades habitacionales y los costos, lo que generó adiciones en valor y tiempos contractuales, "sin que se evidenciara justificación suficiente en los otrosíes celebrados y sus anexos. La observación señala concretamente fallas en el deber de planeación al identificarse contratos con adiciones en valor superiores al 50 por ciento", indicó la Contraloría.

Así mismo, se evidenciaron falencias en la calidad del material de las ventanas de algunas casas -las tipo 2 y tipo 4- y en los pisos y muros.



Se señalan deficiencias en ventanearía de madera, fisuras en pisos cerámicos, morteros de fachada y barandas, generadas por la instalación inadecuada de los elementos, condiciones inadecuadas de almacenamiento de los materiales, deficiencias en sus diseños y/o usos no adecuados para las condiciones climáticas.



Además, en las viviendas de reparación integral hubo irregularidades con el sistema hidrosanitariose pues encontraron casas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales, lo mismo que viviendas conectadas a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente que no cumplirían con los criterios mínimos de diseño.

Frente a otros proyectos de Findeter, la Contraloría señaló que de 17 contratos interadministrativos de obra e interventoría en dragado de embalses, escenarios deportivos y la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), en 12 de ellos se hicieron modificaciones y otrosíes, que implican prórrogas en tiempo y adiciones de recursos.



Además, de 9 escenarios deportivos, uno (la cancha multifuncional San Felipe) tiene empozamiento de agua por mal manejo de pendientes y no permite la evacuación total de las aguas.

Los mayores valores pagados en contratos del Invías

La entonces ministra de vivienda, Susana Correa, destacó que el Gobierno había entregado 1.768 viviendas a corte del 31 de julio de 2021. Foto: Twitter: @SusanaCorreaBor

De acuerdo con la Contraloría, proyectos a cargo del Invías para la reconstrucción y reactivación económica de la Isla Providencia tuvieron sobrecostos.



En particular se encontró esto en el contrato de obra 1621 de 2020, en el que se pagaron mayores valores al contratista por la ejecución de las obras.



En este negocio jurídico se reconocieron 1.549 millones de pesos como 'ítem no previsto de costos' por pagos por logística y transporte de equipos y maquinaria, "los cuales ya estaban incluidos dentro de los precios unitarios ofertados por el contratista en su propuesta económica para la ejecución de los ítems de obra, conforme a los estipulado en el pliego de condiciones", destacó el órgano de control.



Además, se encontró que se le reconoció un mayor valor al contratista por 620 millones de pesos correspondientes al valor pagado por el transporte del material requerido para la instalación de elementos de madera plástica para el tablero de una pasarela.



Estas dos situaciones generaron los dos hallazgos con presunta incidencia fiscal por los valores correspondientes al mayor valor pagado en cada caso.



De otro lado, frente al Convenio Interadministrativo 2066 de 2021, mediante el cual

el Invías destinó recursos para la terminación del puente Los Enamorados, se estableció que dicho contrato ha tenido continuos atrasos en la ejecución de las obras programadas.



Pese a que lo anterior se da por causas atribuibles al contratista, no se han adelantado por parte del municipio "las respectivas acciones conminatorias que han sido solicitadas por la interventoría ante los presuntos incumplimientos presentados", cuestionó la Contraloría, que señaló que esto ha generado mayores costos para la ejecución del proyecto por los recursos adicionados para la ejecución del contrato de interventoría, ante la prórroga realizada al contrato de obra.



Además, el Invías tampoco ha iniciado la intervención en el pavimento de la ruta circunvalar, ruta crítica para lograr culminar las obras dentro del plazo de ejecución contractual previsto.

La gestión de otras entidades

Finalmente, frente a la gestión de Fontur e INNpulsa, el órgano de control dijo sobre el primero que la mayoría de los establecimientos de hospedaje intervenidos por Fontur fueron entregados para cumplir con su funcionalidad, y en el estudio del contrato FNTC 0005-2021, suscrito entre Fontur y Perazza S.A.S., se evidenciaron falencias de planeación, ya que se realizaron varias modificaciones y suspensiones; además se señalaron fallas en el proceso constructivo en la intervención del establecimiento Refugio de la Luna.



En cuanto a INNpulsa Colombia, la Contraloría dijo que firmó el Convenio 090 de 2020 sin contar con un censo completo de los damnificados, además suscribió otrosíes para atender otros beneficiarios que no habían sido incluidos en el convenio inicial, lo que obligó después a suscribir otrosíes con prórrogas y adiciones de recursos superiores a lo establecido originalmente.

