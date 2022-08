Luego de hacer una evaluación al estado de la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la avalancha de 2017 que dejó más de 300 muertos, la Contraloría encontró que 793 hogares continúan sin tener acceso a una vivienda digna, pese a tener subsidios familiares de vivienda asignados desde los años 2018 y 2019, ante los retrasos en la construcción y entrega del proyecto Sauces II, que han generado un posible detrimento patrimonial.



Para el órgano de control, los recursos públicos que se habrían comprometido por esos atrasos en el proyecto están por el orden de 5.748 millones de pesos por los subsidios de arriendo que se han tenido que dar por el incumplimientos en Sauces II.

"Los subsidios otorgados a los damnificados de manera provisional han sobrepasado la fecha prevista inicialmente (15 meses), que fue la proyección que se realizó sobre entrega del proyecto en septiembre de 2019", señaló la Contraloría.



El organismo añadió que esto generó pagos adicionales por concepto de subsidios de arriendo a los beneficiarios, correspondiente al desembolso de 8.146 apoyos entre el 6 de septiembre de 2019 (fecha prevista inicialmente para la terminación del proyecto) y el 19 de marzo de 2022. Se advirtió además que el pasado 31 de julio se cumplió la fecha de terminación de la fase de obra de este proyecto de vivienda.

En la madrugada del 1 de abril del 2017 el desbordamiento de los ríos que transitan por la capital del Putumayo produjo una avalancha que cobró la vida de 300 personas. Foto: Archivo EL TIEMPO

En otra Actuación Especial de Fiscalización (AEF) a los recursos destinados a la construcción del Hospital José María Hernández de Mocoa, la Contraloría constituyó 13 hallazgos con incidencias administrativas y presunto alcance disciplinario, que serán trasladados a la Procuraduría, y otros con diferente alcance, los cuales serán remitidos al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Secretaria de Salud Departamental de Putumayo.



De estos hallazgos, tres tienen solicitud de inicio de indagación preliminar y uno tiene alcance fiscal por más de 272 millones de pesos.

El proyecto de vivienda que no ha entregado ni un casa

Obras tras la tragedia en Mocoa. (Imagen de referencia). Foto: UNGRD

Según informó la Contraloría, el proyecto de vivienda Sauces II comprende 909 viviendas unifamiliares y, a la fecha, no se ha entregado ninguna y no hay siquiera una construida en su totalidad.



El retraso en las obras llevó al órgano de control a decretar en noviembre de 2021 la intervención funcional de oficio sobre los recursos públicos invertidos para la reconstrucción de Mocoa, y el hallazgo fiscal por $5.748 millones es resultado de una AEF intersectorial de la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico y la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura.



Frente a este hallazgo fiscal por los subsidios de arriendo la Contraloría aclaró que no cuesitona la obligación de entregarlos ni los criterios que las familias deben cumplir para ser beneficiarias, sino el poco avance de los hitos contratados que mantiene a los beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad, y que implica más dineros públicos para atender a esta población.



Pese a las advertencias, para el órgnao de control se mantiene la incertidumbre sobre el cumplimiento de los cronogramas de obra y el alcance del objetivo de entregar la totalidad de las viviendas; en este caso se han aprobado prórrogas y adiciones y se ha producido un aumento de los valores de vivienda por la actualización de precios de las unidades habitacionales a través del tiempo.

El caso del hospital

En el seguimiento a la construcción del hospital la entidad evidenció que no hay un proyecto macro donde se establezca con claridad su costo total, el de los equipos así como costos de personal, operación y mantenimiento.



También se observaron deficiencias de control, supervisión y acompañamiento por parte de la interventoría en la ejecución de la obra por cosas como los accesos a baños y a consultorios, que no cumplen con el dimensionamiento mínimo.



Así mismo, la Contraloría criticó que se vienen utilizando las instalaciones de la Fase I del hospitl pese a que no tienen la certificación RETIE, la de los puntos de voz y datos y la de la resistividad del polo a tierra, "situación que deja en riesgo la vida de las personas, los equipos y la integridad, fiabilidad, seguridad y disponibilidad de la información", señaló la entidad.



El Hospital José María Hernández tampoco ha hecho las gestiones de licenciamiento ambiental para poner en funcionamiento el nuevo hospital y actualmente no cuenta con PTAR, PTAP, caseta de residuos sólidos y el agua suministrada por la empresa de servicios públicos no es apta para el consumo humano.

