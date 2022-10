En la tarde del jueves 20 de octubre se realizó, en el juzgado 17 de Bogotá, la segunda audiencia de formulación e imputación de cargos contra el reconocido cirujano Alan Albeiro González y las médicas Ana Julieta Hernández Barrios y Valezca Adriana Mujica Rojas, tras estar señalados de homicidio culposo, luego de que una de sus pacientes (Cecilia Peña Herrera) falleció hace dos años por una complicación fuera del quirófano.



Ninguno de los tres indiciados al proceso penal se presentó a esta audiencia de imputación de cargos, por lo que la fiscal Alexandra Obando llamó a estas actuaciones como "maniobras dilatorias" de la investigación en curso.



En presencia del apoderado de las víctimas Jorge Fernando Perdomo, la representante del Ministerio Público, Marcela Pinillos; el defensor público, Byron Homero Silva, y del abogado del cirujano el juez tomó la decisión de no adelantar la audiencia por la no comparecencia de los acusados.



Por su parte, la fiscal que lleva la investigación destacó frente a la suspensión de la audiencia que González había sido convocado con tiempo.



"Es más, para el día 19 de julio de esta anualidad (se había citado) a audiencia de formulación de imputación, fecha a la cual tenía conocimiento de dicha diligencia y su apoderado en ese momento, el doctor Óscar Sierra, minutos antes, remitió también la solicitud de aplazamiento de la audiencia", sostuvo la fiscal.

Además, puso de presente su preocupación frente a estas "acciones dilatorias del proceso" puesto que el ahora apoderado del indiciado, Hernán Darío Vargas, hizo llegar al despacho un documento que no estaba ni firmado solicitando de nuevo un aplazamiento de la diligencia y señalando su figura de defensa en el proceso.



"No obstante, su señoría, no se evidencia ningún poder otorgado del ciudadano al profesional de derecho", aseguró la fiscal.



Frente a esto, el juez Jose Ánderson Beltran afirmó que "a este despacho llegó un documento fechado al 20 de octubre del 2022, el poder otorgado por el señor González Varela al doctor Hernán Darío Vargas, a fin de que represente sus intereses".



Por su parte, la fiscal también advirtió que de acuerdo al informe de policía judicial con fecha de 28 de septiembre, se adelantaron actos con el fin de ubicar a Ana Julieta Hernández Barrios y Valezca Adriana Mojica, ambas médicas adscritas a la IPS de González Valera, pero que hubo negación para brindar información con el fin de ser citadas a dicha audiencia.



Sin embargo, en la audiencia el juez dio evidencia de una solicitud de aplazamiento emitida por Amanda Jimena Meza, la apoderada de Ana Julieta Hernández. Es decir que por parte de la indiciada Hernández sí se tenía conocimiento de la audiencia programada.



"Todo esto se circunscribe, señor juez, a evidenciar una falta de lealtad procesal de esas personas y una renuencia a presentarse a esta audiencia pública", señaló Obando.



Debido a esto, la fiscal afirmó que este 21 de octubre a las 8:00 a. m. se radicará ante el Centro de Servicios Judiciales una nueva solicitud de audiencia de imputación de cargos, junto con la solicitud de declarar la contumacia de los indiciados Hernández Barrio y González Varela.



"Por cuanto es evidente que tienen conocimiento de estos actos de investigación que se están desarrollando en contra del profesional de la medicina Alan Albeiro González, reconocido por su especialidad en cirugía plástica, así como estas dos profesionales de la medicina quienes trabajaban para su IPS", advirtió la fiscal.

El abogado de los hijos de la fallecida, Carlos Alberto Galvis Peña, señaló de igual manera que hay una "renuencia de los convocados a esta audiencia para presentarse, lo cual denota un deseo de dilación y un irrespeto a la judicatura".



Por su parte, el defensor público de Mujica Rojas le solicitó a la Fiscalía una rectificación de los datos de contacto por los cuales se le está informando a su representada sobre dichas diligencias, a lo que la fiscal afirmó que ha sido imposible tener la información de contacto de dicha indiciada, por lo que no solicitará la contumacia frente a Mujica.



El abogado del cirujano Alan González Varela no quiso dar ninguna declaración al respecto.

