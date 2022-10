Algunos internos de la cárcel La Picota, en Bogotá, han estado denunciando que en este penal no tienen suministro de agua o elementos como papel higiénico desde hace varios días, incluso, en audios revelados por Caracol Radio se señala que en algunos patios, desde hace cuatro semanas, no consiguen agua para consumo.



Sin embargo, consultado al respecto, desde el Inpec refirieron que esto no es cierto y explicaron, en primer lugar, que la semana pasada hubo cortes de agua que hizo la empresa de acueducto en todo el sector. Esa situación ya se solucionó.



De otra parte, también hay quejas de internos por la disponibilidad de agua embotellada o papel higiénico para comprar en el penal. Desde el inpec explicaron que por patios hay unos expendios oficiales que funcionan parecido a una tienda, en donde los reclusos pueden 'comprar' algunas cosas usando su número de interno; esto porque ese número está conectado a una cuenta matriz a la que las familias de los presos pueden hacer consignaciones; es decir, la familia puede consignar dinero a la cuenta de su familiar y este puede adquirir con eso productos en los expendios.



Sobre los problemas con los expendios el director del penal, el dragoneante Horacio Bustamante, explicó que la semana pasada tuvieron un desabastecimiento de unos días tanto de agua embotellada como de papel porque el proveedor que está contratado para ello tuvo algunos problemas y no pudo cumplir con las fechas de entrega.



"Tuvimos un desabastecimiento de agua embotellada durante 4 días, pero el proveedor ya nos trajo; y sobre el papel, un provedror no nos cumplió y tuvimos 2 días sin papel, pero esto también ya se solucionó", expuso Bustamante.



El director de la cárcel reiteró que esta fue una situación momentánea que ya fue solucionada y que en estos momentos tienen suficiente agua embotellada y papel disponible en los expendios.

