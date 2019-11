Recibos enredarían a Benedetti en caso por compra irregular de predio

Aunque el senador Armando Benedetti negó estar involucrado en presuntas irregularidades en la compra de un bien que habría sido una operación de lavado de dinero, y dijo que no pagó la administración del inmueble antes de adquirirlo en 2010, recibos en manos de la Fiscalía probarían lo contrario.



El inmueble en cuestión, ubicado en la urbanización Altos del Retiro, fue adquirido por Ruby Corredor, imputada con lavado de activos, en 2009. Y el 14 de diciembre de 2010, mediante escritura pública 2285-2010 suscrita en la Notaria 63 por un valor de ($1.600’000.000,13), fue vendido al senador Benedetti.

No obstante, hay un recibo de cobro a nombre de Benedetti para los meses de julio a diciembre del 2009, cuando él no era el dueño del predio. Algo que la Fiscalía cuestiona.



De hecho, en la audiencia de imputación de cargos a Corredor, la fiscal del caso dijo que "curiosamente" el senador pagaba los gasto de administración del bien antes de comprarlo. Y agregó: "Se insiste, no hay una explicación del porque existe una cuenta de cobro y un recibo de caja a nombre del señor Armando Benedetti", dijo la Fiscalía.

Recibos que enredan a Benedetti con fecha del 2009, aunque la compra se efectuó en 2010. Foto: Archivo particular

Los recibos que están en manos de la Fiscalía fueron obtenidos de los libros originales de la administración del Conjunto residencial Altos del Retiro, indicó el ente acusador.



Hace una semana, tras la captura de Corredor, el senador sostuvo: "el país tiene que entender que esta es la séptima u octava vez que me hacen un montaje en los medios de comunicación y siempre he logrado desvirtuar cada uno de esos montajes y nunca ha habido ni un solo testigo que refrende o verifique o atestigüe ese tipo de comportamiento mío".Añadió que no pagó la administración del predio antes de comprarlo.

Compra del predio por parte de Corredor habría sido operación de lavado

Para la Fiscalía, la compra de un apartamento en el conjunto Altos del Retiro, en Bogotá, por parte de Ruby Corredor buscaba dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito.



La Fiscalía señaló que la mujer no tenía dinero para comprar el bien y que la transacción.



En el proceso de investigación, el ente acusador revisó las cuentas bancarias de las que dijo Corredor que había salido el dinero para comprar el predio, pero en las cuentas no existió, en los meses anteriores, ninguna transacción que superara los 13 millones de pesos, a diferencia de los más de 189 millones con los que, en efectivo, hizo el primera pago del inmueble.



La Fiscalía también cuestiona que en todo el proceso Corredor terminó perdiendo plata pues vendió el inmueble a lo mismo que le costó y además le ocasionó pérdidas, pues ella asumió los gastos de notariado, administración y registros.



Corredor le había manifestado a la Corte Suprema de Justicia, que en el mes de agosto de 2009 reviso unos bienes publicados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, con el interés de adquirir uno para su vivienda y en un periodo de solo seis días después, el 06 de agosto de 2019, sin ninguna asesoría ni experiencia ganó en el proceso de remate del apartamento en estudio, dice la Fiscalía.



El ente investigador también cuestiona que la mujer dijo que había comprado el predio para vivir, pero que casi que inmediatamente que lo recibió se lo traspasó en diciembre de 2010 al senador Benedetti.

