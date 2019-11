Rechazan tutela de generales contra imagen sobre ‘falsos positivos’

Antes de poner tutelas, los generales que pidieron rectificar la información de una imagen sobre las ejecuciones extrajudiciales en el país con el mensaje “¿Quién dio la orden?” debieron pedir rectificación directamente al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).



Este fue el argumento principal por el cual una jueza de Bogotá rechazó las tutelas interpuestas por los generales Mario Montoya Uribe y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quienes aparecen en la imagen que suscitó la polémica.

El juzgado 79 del circuito penal de Bogotá, con función de garantías declaró “improcedente” la tutela interpuesta por los generales, quienes reclamaban la protección de sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana, presunción de inocencia, debido proceso y defensa, que consideraban se les estaban vulnerando por el mural sobre ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales que difundió en sus redes sociales el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

“Los accionantes (Montoya y Pinto) respecto del contenido que consideraron calumnioso y transgresor de sus garantías, no han cumplido con el aludido presupuesto”, dijo la juez, en referencia al paso previo que debieron cumplir antes de acudir a los estrados judiciales.



La jueza también desestimó el argumento del Movice de que, al tratarse de un movimiento social sin personería jurídica, la tutela no debió ser admitida, pues la jurisprudencia contempla que, en algunos casos, el derecho de tutela se puede invocar contra particulares.



Por otro lado, sobre el estado de indefensión que argumentaron los generales frente a la publicación de la imagen –y que el Movice negó, al asegurar que incluso pudieron ordenar borrar el mural físico en el norte de Bogotá– el juzgado aseguró que “en efecto podrían estar (los generales) en un estado de indefensión” porque no tenían cómo controlar la propagación masiva del mensaje en redes sociales, específicamente en Twitter.



En su decisión, la jueza también negó las solicitudes del Movice de que se les respetaran a las víctimas sus derechos a la dignidad humana, igualdad, verdad, justicia, reparación y no repetición, pero dijo que los integrantes del movimiento pueden acudir a los mecanismos e instrumentos judiciales disponibles si “consideran que por acción u omisión de una autoridad pública o de particular se han vulnerado derechos fundamentales”.



También rechazó la petición de compulsar copias contra los generales a entes de control y organismos de investigación judicial porque consideró que no era claro frente a cuál situación se solicitaba esa compulsa.



La polémica que terminó en esta decisión comenzó el 18 de octubre pasado, cuando militares borraron el mural que se estaba pintando, en el que se sostiene que entre 2002 y 2010 hubo 5.763 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, según la ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y señalaba cuántos de estos habrían ocurrido bajo el mando de varios generales, entre estos los generales Montoya y Lizarazo y el actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez.



Tras este hecho, que fue considerado como una censura por las víctimas de estas ejecuciones, entre ellas las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, el Movice publicó la imagen en su cuenta de Twitter e invitó a replicarlo.



