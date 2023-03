Unidades de la Fiscalía recapturaron a Jorge Alexander Pérez Torres, apodado el 'Chatarrero’ y considerado una de las cabezas del millonario desfalco a los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015. El hombre había quedado en libertad por vencimiento de términos en marzo de 2021.



En el operativo, las autoridades también detuvieron a Olga Lucía Méndez Mora, esposa de Pérez Torres, y a Gerardo Benavidez González.

Ahora, según fuentes oficiales, el 'Chatarrero’ enfrentará un nuevo proceso por lavado de activos.



Los Juegos Nacionales no se pudieron realizar en ese entonces pese a que la Alcaldía de Ibagué hizo contrataciones por más de 80.000 millones de pesos para la construcción 15 escenarios deportivos cuyas obras, pese a que se pagaron a varios contratistas, tan solo alcanzaron un 30 por ciento de ejecución y quedaron abandonadas lo que desencadenó en un enorme perjuicio a los deportistas del departamento del Tolima que quedaron sin escenarios para sus prácticas diarias.



Uno de esos contratistas fue el 'Chatarrero’, a quien el Instituto Municipal de Deportes, Imdri, le otorgó el contrato de obra 074 del 11 de marzo de 2015 por valor de 37.000 millones de pesos para la construcción de la Unidad Deportiva de la calle 42 la cual no se ejecutó por lo que, en 2017, el contratista fue capturado y detenido en cárceles de Ibagué y Bogotá al ser investigado por la posible comisión de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

El 26 de marzo de 2021 el Juzgado Octavo Penal Municipal le otorgó la libertad al ‘Chatarrero’ por vencimiento de términos pues transcurrieron más de 240 días sin que fuera llevado a juicio.



Pérez Torres fue acusado en marzo de 2018 por la Fiscalía, por los delitos de cohecho, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.



El caso de corrupción por los contratos de los juegos deportivos de Ibagué puso a responder ante la justicia a más de 10 personas y tuvo consecuencias fiscales en la Contraloría General.



En febrero del año pasado ese organismo profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $33.758 millones contra el exdirector de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne; el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, y una funcionaria de su administración; el exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, Carlos Heberto Ángel, y dos funcionarios de esta entidad; así como el contratista del proyecto.

Según el órgano de control, el daño patrimonial se ocasionó por la ejecución del contrato de obra No. 119 de 2015, suscrito con la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015 por la Alcaldía Municipal de Ibagué, a través del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué -IMDRI, en el que se reconocieron pagos por obras

inconclusas, cantidades de obra pagadas y no ejecutadas, deficiencias constructivas y de calidad de los escenarios del Parque Deportivo.



Esa situación llevó a que, posteriormente al abandono del contratista, se tuviera que suscribir un convenio interadministrativo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para determinar el estado de ejecución en el que quedaron las obras y disponer de nuevos recursos para su culminación.



"Las irregularidades presentadas durante la ejecución del contrato de obra No. 119 de 2015 hicieron que el proyecto (...) no se culminara e Ibagué no contara con los escenarios deportivos para este evento", indicó la Contraloría en su momento.

