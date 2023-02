Rebecca Sprösser fue expulsada del país en medio del paro nacional de 2021. Sin embargo, la alemana regresó a Colombia y ahora cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, entidad que respondió por qué se lo asignó.

Cabe recordar que la mujer había ingresado con una visa de turismo. En julio de 2021, denunció ser víctima de un atentado en la capital del Valle del Cauca. “Mi amigo estuvo frente a mí y me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de bala”, señaló.



Migración Colombia consideró que sus actividades “afectarían el orden y la tranquilidad ciudadana” en ese momento, por lo que la detuvieron y enviaron de regreso a su país. “Esta decisión, adicionalmente, incluye la prohibición de ingreso a territorio nacional por diez años. Es una decisión soberana, discrecional, que cuenta con todo el soporte jurídico”, mencionaron.

¿Por qué cuenta con esquema de seguridad?



Facebook Twitter Linkedin

Rebecca Linda Marlene Sprösser y Jhoan Sebastián Bonilla. Foto: Archivo Particular

Ahora me toca siempre andar con escoltas, carro blindado y chaleco antibalas FACEBOOK

TWITTER

El pasado 9 de febrero volvió a Colombia, estuvo en Bogotá y también en Cali, donde visitó la tumba de Jhoan Sebastián Bonilla Bermúdez, su novio caleño asesinado por los impactos de bala.

(Siga leyendo: 'Márquez': este es el último rastro del exjefe de la Farc que traicionó la paz).

“Ya por fin en casita de nuevo. Mi nueva vida en Cali. Espero poder ver y abrazarlos pronto de nuevo, pero por ahora me toca andar con mucha precaución y prudencia”, escribió en redes.



Además, compartió una foto del interior de una camioneta. “Solo que ya no estoy libre como antes. Ahora me toca siempre andar con escoltas, carro blindado y chaleco antibalas”, dijo.

🇨🇴 Ya por fin en #casita de nuevo 🥹 - Mi nueva vida en #Cali 🥲

Espero poder ver y abrazarlos pronto de nuevo pero por ahora me toca andar con mucha precaución y prudencia.#Escoltas 🥲#CarroBlindado 🥲#ChalecoAntibalas 🥲 pic.twitter.com/XppsH1fqov — 🕊 Rebecca Linda Marlene Sprößer (@AlemanaPte) February 21, 2023

Por las críticas ante el anuncio, la Unidad Nacional de Protección (UNP) explicó cuál es la situación de la alemana: “Migración Colombia resolvió revocar la expulsión. La también defensora de DD. HH regresó al país a cerrar el duelo y a visitar a la familia de Johan Sebastián Bonilla”.



La entidad asegura que la mujer cuenta con un “riesgo inminente”. Así que “implementó medidas provisionales de emergencia mientras indaga ante las autoridades y se esclarece la verdad de los hechos que la afectaron a ella y a su pareja”.

(Le recomendamos: Roy Barreras: 'El tumor ha disminuido un 90 %, nos estamos deshaciendo del mal').

Eso sí, le recordaron a la extranjera que el programa de la UNP “también tiene deberes”, como “abstenerse de asumir conductas que puedan poner en riesgo su seguridad” y “mantener la reserva y confidencialidad de la información relacionada con su situación particular”.



La UNP expresó que puede evaluar las medidas de seguridad “en función del riesgo y en razón a que se puedan estar infringiendo los comportamientos (deberes)”.

El caso de la ciudadana alemana pic.twitter.com/w7JpfxkcE2 — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) February 23, 2023

También puede leer:

- Vicepresidenta Francia Márquez explicó por qué vive en lujosa vivienda en Valle.

- Francia Márquez a Cabal: 'El odio que llevas por la gente humilde es enfermizo'.

- El nicaragüense Sergio Ramírez aceptó nacionalidad ofrecida por Colombia.

- Se quedó ciego luego de tomar una siesta: ‘Parásitos se comieron mi ojo’.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS