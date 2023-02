La alemana Rebecca Linda Sprösser, quien se hizo conocida durante el paro nacional del 2021, fue expulsada en julio de ese año del país y se le prohibió su regreso durante 10 años por su participación en las protestas cuando se encontraba en la ciudad de Cali.



Según Migración Colombia, la mujer estaba adelantando actividades que no tenían relación con su condición de turista, “las cuales afectarían el orden y la tranquilidad ciudadana”.



(Lea también: Lo último: hijo de alias La Gata ya está en poder del Inpec para cumplir casa por cárcel).

Sprösser, quien se desempañaba como azafata de la aerolínea Lufthansa, hizo públicas en sus redes sociales varias fotografías posando con varias personas y participando en las jornadas de protesta en Cali a finales de abril y en todo el mes de mayo del 2021.

Según informó el diario 'El Espectador', la alemana está de vuelta en Colombia luego de que en noviembre del año pasado Migración le otorgó el perdón. Esto, bajo una nueva directiva de la entidad tras el cambio de Gobierno Nacional en agosto de 2022.



(Puede leer: La nueva demanda contra la 'paz total' que estudia la Corte Constitucional).

Facebook Twitter Linkedin

Historias de Rebecca Sprösser en Bogotá. Foto: Instagram: @rebeccalindamar

La mujer, según el diario mencionado, llegó primero a Cali, donde este jueves 9 de febrero conmemoró el Día Nacional del Periodista en un evento realizado por la Alcaldía de esa ciudad. Allí manifestó que para ella era un gusto y un honor estar de vuelta en la capital vallecaucana.



Horas más tarde, en la mañana de este viernes 10 de febrero, la alemana ha dejado ver a través de las historias de su cuenta de Instagram que se encuentra en Bogotá y ha recorrido lugares como la Basílica Nuestra Señora de Lourdes y el Parque de los Periodistas.



(Le puede interesar: Alto Comisionado denunció estafas a presos con promesas de entrar a Paz Total).



Hay que recordar que el novio de Sprösser, un caleño de 26 años, fue asesinado meses después de que ella fuera expulsada del país y debido a la sanción de Migración no pudo estar en su entierro.



En una entrevista con 'Revista Semana', la alemana se refirió a ese difícil momento de su vida: "Mi corazón me trajo de nuevo acá. Pero el motivo más importante es porque no pude estar al lado de Jhoan Sebastián cuando él murió, no pude estar en el entierro y ni ir a su tumba, eso para mí es lo más importante, poder visitarlo en su tumba”.

Más noticias