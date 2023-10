Rebajan pena a exejecutivos de Cemex por irregularidades en compra de millonario lote

Luego de siete meses de que el Juzgado quinto especializado dio el veredicto en contra de Édgar Ramírez Martínez y Eugenio Correa Díaz, el Tribunal Superior de Bogotá se refirió sobre la sentencia impuesta a los exejecutivos.



Ramírez y Correa estuvieron relacionados con la cuestionada compra de un terreno para construir una planta de cemento en Maceo, Antioquia, vinculada a la empresa mexicana Cemex.

La investigación inició por la denuncia de la propia cementera representada por el abogado Jaime Granados. Aunque los abogados de los dos condenados se hicieron presentes, ellos no asistieron a la diligencia virtual.

Audiencia virtual de lectura de decisión en el Tribunal Superior de Bogotá Foto: Archivo EL TIEMPO

La Sala de Decisión del Tribunal empezó por rechazar los argumentos de la declaratoria de nulidad de lo actuado presentada por los abogados de los condenados.



El magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, encargado de leer la sentencia, dijo que la misma Sala ya se había pronunciado en el mes de febrero sobre algunos de los argumentos de las nulidades por lo que el tema ya era cosa juzgada.



Añadió que igualmente ya hubo pronunciamiento sobre los supuestos impedimentos de los funcionarios judiciales y el defensor "no sustentó ni demostró" el supuesto impedimento del juez. En ese momento, incluso se requirió a la defensa para que no acudiera a argumentos infundados que podían entorpecer el proceso.



Sostuvo el magistrado que en el juicio no hubo un trato discriminatorio contra la defensa de los procesados y que el juez dio las garantías para que las partes presentaran sus testigos y evidencias.

¿Por qué rebajó la condena?

El magistrado indicó que antes de que el Tribunal emitiera su fallo prescribió uno de los delitos: el de falsedad en documento, por lo que el monto de la sentencia tendrá que ser modificado. "Ese delito llegó vencido acá", aclaró el funcionario judicial.



Por lo tanto, la condena contra Édgar Ramírez pasó de 15 años y un mes a 13 años y un mes. Además, deberá pagar una multa de 50.013.33 salarios mínimos, por lo delitos de enriquecimiento ilícito.



Mientras que a Eugenio Correa la condena pasa de 21 años a 19 años y deberá pagar una multa de 51.000 salarios mínimos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



Frente al caso contra Édgar Ramírez Martínez, el Tribunal consideró que con sus actuaciones se afectó patrimonialmente a la empresa. Y que hay evidencias de que se cometieron falsedades para soportar el contrato para adquirir el predio.



"La Fiscalía probó el rol que tuvo el procesado en el contrato", dijo el magistrado y añadió que el ente acusador demostró la conducta dolosa de los exfuncionarios.

Para el penalista Francisco Bernate, apoderado de la SAE, manifestó que el caso se trata de un hecho histórico, donde altísimos funcionarios de una corporación privada "son condenados a altas penas de prisión por cuenta de haber incurrido en delitos como administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos".



"Para el Estado Colombiano, es una gran noticia que se haga justicia en un caso como este, que es emblemática en materia de corrupción privada", dijo el penalista a este diario.

Cemex Colombia sostiene que en el proceso quedaron probados con los argumentos legales y económicos su correcto actuar en el país. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

El caso

Aldemar Moncada, asesinado en mayo por sicarios. Foto: Archivo particular

Este caso está relacionado con exejecutivos de la cementera y personas particulares, uno de los cuales era conocido como 'chatarrero', José Aldemar Moncada Moncada, quien fue asesinado en 2016.



Los condenados son Édgar Ramírez Martínez, exejecutivo de Cemex Colombia, y Eugenio Correa Díaz, intermediario en el negocio. Ambos fueron acusados de participar en un fraude cercano a los 40.000 millones de pesos relacionados con la adquisición del extenso terreno.



Según la Fiscalía, “la negociación se celebró pese al conocimiento de la existencia de un proceso de extinción de dominio, que vincula a José Aldemar Moncada Moncada, condenado por hechos relacionados con la defraudación al Estado en el que estuvo involucrado el predio materia de la transacción comercial”.



En la sentencia de primera instancia, fueron declarados culpables de todos los delitos que se les imputaron. Édgar Ramírez Martínez fue condenado a 15 años y un mes de prisión, mientras que Correa recibió una pena de 20 años de cárcel. Además, se les impuso una multa cercana a los 100 mil millones de pesos.



​Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

