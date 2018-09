Polémica por decreto que permitiría decomisar cualquier dosis de droga

El decreto anunciado por el presidente Iván Duque, sobre la posibilidad de que la Policía pueda decomisar cualquier droga en las calles del país, ha reabierto el debate sobre la dosis mínima. Mientras algunos defienden la medida, otros la atacan.

Para el analista Andrés Macias Toloza, investigador del CIPE de la Universidad Externado de Colombia, el decreto "podría entrar en conflicto sobre lo que la Corte Constitucional ha dicho sobre el libre desarrollo de la personalidad". Esto, según él, podría generar una implicación legal entre una medida que busca combatir el microtráfico y una disposición del alto tribunal.



"El microtráfico es un tema complicado, penalizarlo o tomar medidas más prohibitivas no es la solución. Sí es bueno enfrentarlo, y hay que mirar formas para combatirlo, pero no creo que criminalizar o imponer ese tipo de medidas sea la única solución", aseguró el experto.



El Presidente aseguró que no habla de una penalización de las drogas, sino que puedan ser decomisadas, sobre todo cuando el consumo se da en espacios públicos. “Yo no voy ni a legalizar ni a despenalizar el consumo de drogas”, dijo el mandatario.

De acuerdo con el exdirector de Policía, el general (r) Luis Ernesto Gillibert, aunque hay que darle un debate jurídico a la propuesta del mandatario, la medida ayudaría a las autoridades en tener claridad sobre los procedimientos cuando se encuentra, por ejemplo, a una persona consumiendo drogas en un sitio público.



"Independiente de la ley y del pronunciamiento Corte Constitucional sobre la dosis mínima, la posición del Presidente es lógica. No saben el gran favor que le hacen a la Policía desapareciendo la dosis mínima", aseguró Gillibert.



Añadió que el porte de esa cantidad le "dificulta mucho al policía el procedimiento. Es muy difícil entrar a controvertir con la persona si lleva la cantidad o no, si es la mínima o que tanto pueda consumir. Es un problema porque están poniendo al policía a manejar al narcotraficante como enfermo".



Para Macías, este decreto sobrepone la visión de seguridad encima de la de la salud pública, pero para el general (r) Gillibert una cosa son los enfermos, "a los que se les debe dar tratamiento", y otra los microtraficantes que están en las calles.



Mientras tanto, consumidores y colectivos que apoyan la dosis mínima han expresado que en lo que podría convertirse la expedición de ese decreto es a que sean víctimas de persecución policial y que daría facultades que podrían generar abusos de las autoridades.



Algunos sectores políticos también se han manifestado a favor y en contra de la iniciativa.

.@IvanDuque, no se puede llenar las cárceles de jíbaros ni de menores enfermos. El 40% de los escolares han probado la droga. La lucha es hacer políticas de salud pública, consumo y sustitución y no solo desde el tráfico. https://t.co/scb9LHkcVW — Armando Benedetti (@AABenedetti) 2 de septiembre de 2018

Decomisar toda la droga que se encuentre es una medida correcta para contribuir a la seguridad y construir legalidad.



Es un mensaje correcto: el adicto no es un criminal pero el distribuidor a la cárcel. — Fernando Araújo (@FNAraujoR) 3 de septiembre de 2018

Ordenar que se confisque cualquier dosis de droga es un acierto del presidente @IvanDuque. Así se protege a nuestros niños y jóvenes de este veneno y se pone punto final a la tolerancia con el microtráfico. Tratamiento a los adictos y cárcel a los "jíbaros" para reducir consumo. — María del Rosario Guerra (@charoguerra) 3 de septiembre de 2018

