¿Por qué a la Fiscalía se le cayó el proceso de Mateo Gutiérrez?

Tras más de seis horas de audiencia, un juez especializado de Bogotá decidió en la noche del jueves absolver a Mateo Gutiérrez, señalado de participar en la activación de un artefacto explosivo panfletario, el 18 de septiembre del 2015 en Bogotá.

El juez tomó la decisión en medio de las manifestaciones que se realizaron frente a los Juzgados Especializados de Bogotá, donde amigos y conocidos de Gutiérrez afirmaron que es inocente de los hechos por los que lo acusó la Fiscalía, y que siempre ha trabajado a favor de los derechos humanos.



Mientras el delegado del organismo acusador solicitó su condena, afirmando que las pruebas eran contundentes, para la Procuraduría ninguna de esas pruebas podían demostrar la culpabilidad del joven.



Esos argumentos fueron tenidos en cuenta por el juez que tomó la decisión y lo absolvió de los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir, tráfico ilegal de armas y terrorismo. Este jueves se emitirá la boleta de libertad por lo que saldrá de prisión, y el próximo 14 de diciembre se leerá el fallo completo.



Estas son las razones por las que el juez dio un sentido de fallo absolutorio a favor de Mateo Gutiérrez.

Pruebas muestran que Gutiérrez estaba en otro lugar

El juez consideró que "la Fiscalía no cumplió con la carga probatoria", es decir, no aportó las suficientes pruebas para demostrar que, en efecto, Gutiérrez participó en el atentado del 2015 que detonó en un apartamento de un edificio en Bogotá.



Según el juez, la defensa de Gutiérrez llevó "medios probatorios que indicarían que el día de los hechos (Mateo) estaba en otro lugar".



Así, el juez le dio credibilidad a las pruebas de la defensa que indicaban que el día de los hechos, Gutiérrez planeaba una manifestación pacífica por el cierre de la Biblioteca de la Universidad Nacional después de las 4 de la tarde.



El abogado de Gutiérrez dijo que desde las 2 hasta las 6 de la tarde de ese 18 de septiembre del 2015, Mateo "permaneció en la facultad de sociología". La defensa afirmó en el juicio que esa versión podía ser verificada por los vigilantes de la universidad y por estudiantes que participaron en la manifestación.

No se mostró vinculación al MRP

El juez aseguró que aunque parte central del juicio contra Gutiérrez se concentró en su supuesta pertenencia a una organización criminal denominada Movimiento Revolucionario del Pueblo, a la que se le atribuyen por lo menos ocho atentados en el país, la Fiscalía no probó que el joven hiciera parte de dicha red.



El ente acusador dijo en el juicio que supuestamente Gutiérrez estaba relacionado con dos personas que fueron capturadas en flagrancia, y que estarían conectadas con el MRP, pero la Procuraduría aseguró en el proceso que nunca se demostró cuál fue esa conexión con el grupo ilegal. El juez tuvo en cuenta que hasta la fecha nadie ha sido condenado por hacer parte de esa supuesta organización.



"Señor juez, el MRP existe y los hechos de terrorismo existen, pero lo que no se comprobó es que Gutiérrez esté involucrado en el grupo", dijo la Procuraduría en los alegatos finales.

Declaraciones de testigo son vagas

El juez también tuvo en cuenta los argumentos de la Procuraduría y la defensa, quienes afirmaron que las declaraciones del testigo de la Fiscalía, Bryan Gómez tienen vicios que no permiten mostrar la culpabilidad de Gutiérrez.



Gómez, según la Fiscalía, aseguró haber sido amordazado y amarrado por Gutiérrez y dos personas más, y afirmó que lo entraron con violencia a una habitación del apartamento en el que explotó el artefacto.



Para la Procuraduría, el joven reconoció un supuesto retrato hablado que no tiene relación ninguna con Mateo Gutiérrez. Además, dijo el Ministerio Público, Gómez no podía reconocer a Gutiérrez porque había pasado muchísimo tiempo cuando le mostraron el retrato hablado del supuesto responsable del atentado.



Y según la defensa, el supuesto retrato hablado estaba "totalmente alejado de la realidad" pues el testigo dijo que en la época de los hechos Gutiérrez tenía el pelo largo, algo que no correspondía con las características del acusado.



El juez concluyó que las declaraciones del testigo no son lo suficientemente fuertes para demostrar que, en efecto, Gutiérrez participó en los hechos.



