Razones de la Fiscalía para no tomar declaración de Merlano en Caracas

La Fiscalía General de la Nación descartó este jueves tomar la declaración de la fugitiva Aída Merlano, quien se encuentra detenida en Caracas (Venezuela). Así lo anunció en un comunicado, tras la petición que elevaron en ese sentido siete senadores y siete representantes a la Cámara.



La petición de los congresistas consistía en que la Fiscalía “designara una comisión para que recibieran en el territorio venezolano la declaración de la exsenadora acerca de los hechos que dice conocer, y de los que además afirma tener pruebas”.



La Fiscalía explicó en un comunicado que “los fiscales y la policía judicial tienen competencia para desarrollar sus funciones en el territorio nacional colombiano. Solamente podrían adelantar actos de indagación fuera del país en el marco de la cooperación judicial con las autoridades extranjeras, conforme al artículo 485 de la Ley 906 de 2004. En este momento no existe mecanismo de cooperación judicial internacional entre Colombia y Venezuela”.



Y seguidamente afirma la Fiscalía que “las relaciones diplomáticas y consulares no hacen parte de las funciones del Fiscal General, y cualquier actuación que interfiera en ellas implicaría un exceso en el ejercicio de sus facultades.



El ente investigador, además, aclara que la exsenadora tuvo la posibilidad de suministrar la información y pruebas de los posibles hechos delictivos de los cuales dice tener conocimiento en los procesos que se adelantaron en su contra.



Por esta razón, la Fiscalía no enviará comisión alguna de fiscales a Venezuela.



Finalmente, la Fiscalía recordó que “la Sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró a Merlano autora responsable del delito de concierto para delinquir agravado, y coautora de los punibles de corrupción al sufragante, este último en concurso homogéneo y sucesivo, tenencia de armas de fuego y municiones".



ELTIEMPO.COM