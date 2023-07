Durante los próximos 20 años, Porfirio Ruiz Castiblanco no podrá volver a pisar un salón de clases como profesor de la Universidad Nacional, pues el Tribunal Superior de dicha institución acaba de sancionarlo tras corroborar que el docente sí acosó sexualmente a dos estudiantes en los años 2015 y 2018.



Las víctimas son Mario y Felipe*, dos hombres gais que, por separado, acudieron a la Veeduría Disciplinaria de la Nacional para presentar quejas en su contra por sus actos y mensajes con insinuaciones sexuales.

Por estos casos en primera instancia la Sala de Procesos de Personal Académico del Tribunal Disciplinario lo destituyó e inhabilitó para ejercer funciones públicas por 20 años, sanción que fue confirmada por el Tribunal Superior.



La primera denuncia que llegó se reportó en 2018, cuando Mario presentó una queja contra el docente de Filosofía contando que, a través de una aplicación para conocer gente, en septiembre de ese año quedó en verse con un usuario llamado en la aplicación 'CA' a un salón de la universidad. Cuando llegó, estaba Porfirio Ruiz, quien lo invitó a seguir diciéndole que lo disculpara por estar "parolo" El ambiente no era de un salón cualquiera, pues había un colchón, una cobija y una almohada, espacio que el docente presentó como su oficina.



Pasaron unos minutos y como las palabras incómodas no cesaron, Mario les avisó a sus amigos por celular que estuvieran pendientes por si algo le pasaba. El episodio continuó con Porfirio Ruiz saliendo del salón en busca de dos estudiantes más, con quienes entró para nuevamente hacerle insinuaciones sexuales a Mario. Ese día, la víctima dijo que tenía que irse, a lo que el profesor se despidió tocándole la cabeza sin su consentimiento.

No alcanzó a pasar un año de esto cuando a la Universidad llegó una denucia de Felipe por hechos que habían sucedido en 2015, cuando Ruiz empezó a escribirle por Facebook mensajes que se apartaban de asuntos relacionados con la materia sobre Aristóteles que dictaba. Según contó, le envió chats que tenían doble sentido e insinuaciones sexuales como "te ves despampanante" y "me dejaste flechado", algo que le produjo a Felipe afectaciones en su salud mental.

El análisis de la Universidad

Con las quejas recopiladas, el 22 de septiembre de 2021 la Oficina de Veeduría Disciplinaria de la Universidad profirió dos cargos contra el profesor de Filosofía por presunto acoso sexual, proceso en el cual él insistió en su inocencia y que terminó el 1.° de febrero de este año con un fallo de primera instancia en el que lo destituyeron e inhabilitaron por 20 años.



En el caso de uno de los jóvenes la defensa la acompañó la organización Colombia Diversa, que ayudó a acelerar el trámite que iba lento en la Veeduría. "Nuestro trabajo consistió en aportar un enfoque diferencial a testigos y al investigado. Prestamos atención al comportamiento del profesor, quien se escudaba en la cordialidad, una personalidad desenvuelta y su heterosexualidad para disfrazar su acoso", informó la organización en febrero, resaltando que es clave visibilizar la violencia contra hombres gais.

Durante el transcurso del semestre, a uno de los estudiantes, el profesor le escribía de manera insistente, preguntando por su vida íntima. 📲 Esta insistencia llegaba más allá, pues también hacía comentarios en clase como que se veía “despampanante” o lo llamaba con apodos. — Colombia Diversa (@ColombiaDiversa) February 7, 2023

Sin embargo, esa sanción de primera instancia fue apelada el 15 de febrero por la abogada del profesor, quien pidió que se le revocara el fallo a su cliente haciendo uso de varias decisiones que a nivel penal ha tomado la Corte Suprema respecto a cuándo se configura el acoso sexual, insistiendo en que tenía que haberse dado de forma reiterada, y en que debía hacerse un análisis subjetivo de las conductos de Porfirio Ruiz para saber si actuó con dolo, es decir, con pleno conocimiento de sus actos.



Además, argumentó que, en el caso de Mario, una grave alteración a su vida no la constituyó solamente el que el profesor le hubiera tocado la cabeza. Mientras que en el caso de Felipe explicó que en los mensajes por Facebook no hubo "intensiones o pretensiones sexuales" por parte de su cliente.



Por último, la abogada presentó seis declaraciones y un informe de psicología con los que también intentó tumbar la destitución de primera instancia. Los testimonios que ella elevó ante la Universidad dejaban bien parado a Porfirio Ruiz, pues en ellos se dice que es un profesor chistoso, y se le da respuesta al tema de la colchoneta en la oficina: "Caben como una o dos personas para descansar, él lo presta si uno está como enfermo", dice una declaración.

La decisión final

Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, fue una de las personas que ratificó la sanción. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

El Tribunal Superior tomó uno por uno los argumentos presentados por la defensa del profesor de Filosofía, y al examinarlos encontró "demostrado que las actuaciones, tal como fueron descritas, sí comportan un hostigamiento por parte del investigado hacia Mario, y en se orden, este Tribunal compartió lo dicho por el fallador de primera instancia al señalar que el estudiante "fue molestado con diez o más preguntas que a todas luces eran de contenido sexual".



En cuanto a Felipe, recogieron todo el chat que sostuvo con el profesor acosador, y de ello se concluyó lo mismo que en primera instancia: que el docente lo asedió con insinuaciones por fuera de su horario laboral con el propósito de obtener un fin sexual.



En otro aparte de la decisión el Tribunal enfatizó en que una cosa es el ámbito penal y otra el disciplinario, y cuestionó el "análisis aislado" de la abogada del profesor, compartiendo la tesis de primera instancia de que el acosador tuvo varias actuaciones "que demostraron una conducta hostigante, invasiva en la privacidad de la persona y con connotaciones sexuales que hacen que se reproche y se configure el acoso sexual".

Tuvo varias actuaciones que demostraron una conducta hostigante, invasiva en la privacidad de la persona y con connotaciones sexuales que hacen que se reproche y se configure el acoso sexual: Unal FACEBOOK

Frente a los seis testigos que llevó la abogada, el Tribunal dejó claro que las declaraciones solamente dieron cuenta del trato entre ellos y el profesor, y que los chistes que había entre estas personas no implican que tengan que ser "de recibo para toda la comunidad universitaria y menos aún que no puedan constituir una falta disciplinaria".



De hecho, el Tribunal Superior recordó que en primera instancia se aclaró que Porfirio Ruiz Castiblanco era un profesor que conocía el deber de sus funciones y la orientación que tenía que tener respecto a sus estudiantes, máxime cuando llegó a ser vicedecano de Bienestar Universitario de la Facultad de Ciencias Humanas.



De esa forma, quedó en firme la sanción de 20 años al profesor Ruiz para ocupar cargos públicos, la misma fue firmada por tres personas que hacen parte del Tribunal: la rectora de la universidad, Dolly Montoya; y dos delegadas del Consejo Superior, Verónica Botero y Beatriz Martínez.



Sin embargo, como Ruiz renunció a su cargo días después de que salió el fallo de primera instancia, la forma de hacer efectiva su destitución será con una multa, mientras que la inhabilidad general sí será por los años ya mencionados.

*Nombres cambiados por protección de las víctimas.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

justicia@eltiempo.com



En Twitter: @CarlosL49

