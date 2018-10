Rastrean negocios en Colombia de reclutador de mercenarios

La presencia en Colombia de José Miguel Pizarro Ovalle, un exoficial chileno y exmariner de Estados Unidos, tiene inquietas a varias agencias de inteligencia que rastrean sus movimientos y negocios en Bogotá.



Acá se presenta como Mike Pizarro, empresario del sector defensa, con nexos y representación de una conocida firma extranjera, especialista en el suministro de vehículos blindados, transportadores de munición y unidades jungla para el patrullaje en fronteras.

Pero en su prontuario le aparecen nexos con mercenarios, tribunales judiciales y hasta con la CIA, lo que ha llamado la atención de la inteligencia local.



En efecto, Pizarro fue investigado por tribunales chilenos por reclutar a por lo menos 756 exuniformados de ese país para enviarlos a pelear en la guerra de Irak. El entramado lo ejecutó a través de ‘castings’ de resistencia física, manejo de armamento y subordinación de mando, además de altas sumas de dinero como contraprestación.



En 2011, la Corte Suprema de Chile confirmó la condena contra Pizarro, la cual aunque solo contemplaba 61 días de arresto, le prohibía de por vida participar en negocios de vigilancia privada.



En ese momento, informes de inteligencia, a disposición de la justicia, señalaban que el exoficial ingresó al Ejército durante la dictadura de Augusto Pinochet y lo abandonó por líos de salud. También, que goza de ciudadanía estadounidense, e incluso lo vinculaban con misiones de la CIA en América Latina.



Desde 2014, oficiales de inteligencia lo ubicaron en Bogotá y establecieron que abrió una compañía, con 100 millones de pesos, que inicialmente tenía como objetivo “proporcionar servicios de entrenamiento, asesoría y asistencia técnico-táctica al Ministerio de Defensa de Colombia”. Pero luego le cambió el nombre a la compañía por el de Military Professional Resources (Milgroup) y empezó a sellar acuerdos internacionales con firmas de renombre para venderles sistemas tácticos de seguridad a la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

José Miguel Pizarro tiene nacionalidad chilena, pero dice haber nacido en Estados Unidos y haber estado al servicio del Comando Sur, como mariner. Foto: Archivo particular

‘Tengo una carrera exitosa’

Para obtener contratos con la Fuerza Pública ha contratado desde firmas de mercadeo, abogados, exmilitares hasta ingenieros, con los que ha visitado varias ciudades haciendo demostraciones de vehículos tácticos ensamblados por una firma inglesa, con la que firmó un contrato de representación. En este hablaba de tener como potencial cliente al Comando de Movilidad de Tierra del Ejército.



EL TIEMPO ubicó a Pizarro, quien expresó su sorpresa de que estén indagando en sus antecedentes y señaló que los vehículos que le está ofreciendo al país son más baratos y efectivos técnicamente que los de ahora, a lo que se podría atribuir la embestida en su contra.

Llevo 20 años entrando y saliendo de Colombia. Por eso me llama la atención que solo ahora, cuando estoy representando a la fabricante de esos vehículos, estén preguntando por mí FACEBOOK

TWITTER

“Llevo 20 años entrando y saliendo de Colombia. Por eso me llama la atención que solo ahora, cuando estoy representando a la fabricante de esos vehículos, estén preguntando por mí. Tengo una carrera exitosa, soy millonario a los 50 años y tengo permiso de residencia en Colombia”, precisó.



Y aclaró que si bien en Chile lo sentenciaron, fue por una norma de la época de Augusto Pinochet que aún está vigente y buscaba frenar el reclutamiento en las guerrillas de la época.

En cuento a su salida del Ejército de ese país, dijo que fue voluntaria y no por problemas mentales: “De hecho, me enrolé con los marines de Estados Unidos, y hasta la CNN me contrató como su analista. Esas afirmaciones provienen de sectores comunistas de Chile”.



Y puntualizó que si bien hubo una oferta de venta de material táctico a principios de año, esta nunca se concretó y el acuerdo con el fabricante ya se terminó.

‘No pasó pruebas’

Sin embargo, a miembros de agencias de inteligencia les llamó la atención que en una matriz de informe de oportunidad de la compañía de Pizarro se hablara de un potencial negocio por 12 millones de dólares con el Ejército.



“El Comando de Movilidad Terrestre del Ejército colombiano está en el proceso de completar el inventario de vehículos de combate de los cinco batallones blindados. La primera unidad por mejorarse completamente con vehículos nuevos será el batallón de Infantería Mecanizado n.° 3 con sesenta y ocho vehículos ligeros de reconocimiento 4 × 4 equipados con un HBMG de calibre .50 en un montaje de aro en la parte superior”, dice el documento.



Y asegura que la Policía le compraría 80 LRPV como unidades de jungla para patrulla fronteriza; la Fuerza Aérea, 48 Hunter PPV de protección de la fuerza y la Armada, 20 LRPV versión de reconocimiento.



Y, aunque fuentes del propio Ejército admitieron que tuvieron contactos con Pizarro para la compra de vehículos tácticos, y que incluso llevó varios de ellos a las guarniciones militares para probarlos, a EL TIEMPO le dijeron que no pasaron las pruebas técnicas a las que fueron sometidos en la Escuela de Caballería y las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.

‘Nunca he estado al servicio de la CIA’

José Miguel Pizarro se declaró molesto por las indagaciones en torno de él cuando busca contratos con las FF. MM. para una firma extranjera.



Según comentó, buscarían descalificarlo para impedir que vehículos tácticos de mejor calidad y precio lleguen al país. En cuanto a su nexo con la CIA, lo negó y dijo que la única inteligencia que realizó es la civil cuando estuvo al servicio de los marines. “Mis abogados revisarán la información que se diga sobre mí”, advirtió.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa