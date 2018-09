Hasta en Soacha le rastrean bienes a ‘Romaña’

Mientras que el Gobierno de Iván Duque espera que Henry Castellanos, alias Romaña, reaparezca y aclare si seguirá o no vinculado al proceso de paz que se firmó con la ahora exguerrilla de las Farc, autoridades le siguen la pista a las propiedades que el exjefe guerrillero ostentó mientras militó en la insurgencia y que ahora estarían en manos de decenas de testaferros. También se indagan predios vinculados a Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa,

EL TIEMPO estableció que hay un grupo de propiedades en zonas rurales y urbanas de al menos dos departamentos que, tras rastrear su procedencia, conducen a los supuestos testaferros de ‘Romaña’, quien renunció a su esquema estatal de protección a comienzos de septiembre y desde entonces se desconoce su paradero.



Se trata de 15 bienes inmuebles que, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), estaban dominados por ‘Romaña’. Son 8 predios rurales, ubicados en Mesetas y La Uribe (Meta), y 7 más hallados en el casco urbano de Villavicencio y Fusagasugá (Cundinamarca).



“Dentro de la investigación de la SNR, se estableció que los bienes administrados por ‘Romaña’ fueron adquiridos por presuntos testaferros, y que han sido producto de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, extorsión y desplazamiento, entre otros, cometidos en los municipios de La Uribe y Mesetas, en el departamento del Meta”, dice un reporte de la entidad en poder del EL TIEMPO.

Además, añade la SNR, por lo menos otros 17 bienes inmuebles de quien comandó el Bloque Oriental de la ahora desmovilizada guerrilla, también están a nombre de testaferros plenamente identificados, por lo que en la Fiscalía cursan procesos de extinción de dominio.

‘Solo hay un socio vinculado’

Estos predios se ubicaron en los municipios de La Uribe, Mesetas, San Juan de Arama y La Macarena, en el Meta, y hasta en la zona urbana de Soacha (Cundinamarca). También revela la SNR que estaban inscritos a nombre de miembros de la junta directiva de la empresa Multiservicios y Transportes la Dulzana S.A.S., firma que las autoridades señalan de ser proveedora logística y financiera de los hombres de ‘Romaña’.



EL TIEMPO verificó la composición de Dulzana y estableció que su representante legal es Flaminio Stevenson Castellanos Molina, quien se identifica como administrador de empresas de economía solidaria y quien en registros del Partido Liberal figura como uno de sus militantes a nivel departamental en el Meta.



Castellanos le dijo a este diario que la empresa tuvo que ser suspendida tras la vinculación judicial a este proceso, pero aclaró que solo hay una persona investigada y que fue socia fundadora y no de toda la firma. Y precisó que su actividad proselitista con el liberalismo ha disminuido en los últimos años.



“Yo viajé recientemente a Bogotá a pedir cita y logré hablar con un fiscal del proceso. Éramos 70 socios cuando fundamos a la empresa y uno de ellos fue vinculado con la guerrilla. Se trata de José Germán Casanova, quien además se apartó de nosotros después de que se conociera el proceso de posible testaferrato. Además, tampoco tiene sentido que nos vinculen a todos si son solo unos socios”, explicó Castellanos Molina.



Esta versión fue corroborada por otro de sus socios. En efecto, Néstor Cardozo Pérez aseguró que el vinculado a la investigación es Casanova. De hecho, EL TIEMPO intentó insistentemente comunicarse con esta persona, pero no respondió a ninguna de las llamadas.

¿Baldíos del 'Paisa'?

La SNR también advierte que ‘Romaña’ y sus hombres se apoderaron de baldíos en Meta, Guaviare y Vichada, que precisamente al ser del Estado no podían ser reportados como propiedad de un grupo ilegal.



Pero las revelaciones de la Supernotariado no paran en ‘Romaña’. Según estableció este diario, también hay dudas sobre lo que informó otro histórico de las Farc.



Se trata de Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, de quien tampoco se conoce su paradero y hay dudas sobre si seguirá o no en el proceso de paz. De hecho, su último rastro se remonta a julio pasado, cuando se le vio por última vez junto a ‘Iván Márquez’, de quien tampoco se tienen información reciente.

Dice la SNR que se identificaron 16 bienes inmuebles a nombre de testaferros del 'Paisa’, los cuales están ubicados en varios municipios de Boyacá, Huila, Guaviare, Arauca y Meta. De eso predios, 9 son urbanos y 7 rurales.



Además de esta información, que está siendo estudiada por las autoridades competentes, la SNR también le remitió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) un informe sobre los 698 bienes que las Farc reportaron como suyos. En el documento se advierte que 180 de esos bienes sí tienen coordenadas, que se lograron ubicar 90 y, además, que se estableció que solo 25 tienen matrícula.



UNIDAD INVESTIGATIVA