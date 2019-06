Rafael Uribe dice que al inicio mintió a hermano por muerte de Yuliana

Este miércoles, desde la cárcel de Valledupar, en donde paga 58 años de cárcel, Rafael Uribe Noguera testifica en el juicio de sus hermanos, Francisco y Catalina, quienes según la Fiscalía obstruyeron a la justicia en la investigación inicial contra Rafael por el asesinato de Yuliana Samboní.



Por videoconferencia, Rafael aseguró que ese día, cuando comenzó a tener memoria de lo sucedido, vio varias llamadas perdidas y mensajes, "y veo afanadamente que me están buscando. Veo que es mi hermana Catalina y dice que me están buscando y yo le miento y le digo que estoy donde una amiga y pregunta por el carro", comentó, y añadió que le dijo a su hermana que el carro estaba parqueado en su apartamento del edificio EQUUS 66.

En su testimonio también dijo que a buscarlo no solo fue su hermana Catalina sino Laura, la esposa de su hermano Francisco.



"Yo siento mucha angustia de sentir que van a llegar mis hermanos y escondo el cuerpo de Yuliana. Antes o después cojo la ropa y la escondo en el baño principal del apartamento.Después no sé exactamente lo que hice. (...) Veo que el piso está lleno de aceite y trato de limpiar lo que más pueda, pero es demasiado y obviamente quedaron rastros del aceite. Escondí el cuerpo en el jacuzzi", aseguró.

Rafael dijo que "era imposible percibir" desde afuera el cuerpo de la menor porque el jacuzzi no queda a nivel del piso, sino que tiene un descenso.



"Después de que recibo las llamadas al citófono y digo al vigilante que no le permita la entrada a nadie empiezo a oír los gritos de mi hermano desde la terraza rogándome que abriera la puerta. Francisco me decía que por favor le abriera o si no le tocaba saltar y se mataba", agregó.



Al preguntarle a Rafael sobre si Catalina estuvo en el apto 603 del Equus 66, respondió que ella intentaba abrir con la llave que tenía pero que era imposible y que ella gritaba y lloraba.



"Yo estaba en el balcón. Él debió saltar el muro y lo primero que pasa es que él (Francisco) me hala por detrás, me coge de los brazos y me sangolotea, yo nunca lo había visto de esa manera, y me preguntaba por la niña, y me dice que dónde está la niña, que me va a matar si le pasó algo, que dónde está la niña...", testificó.

De otro lado, admitió que al principio le mintió a su hermano sobre lo sucedido.



"En principio le dije que no sabía que cuál niña. Yo al principio cambié mi versión y dije que la niña se había bajado en la circunvalar, y luego cambié mi versión y dije que se había tirado...", aseguró.

Rafel Uribe Noguera continuó diciendo que en el apartamento su hermano lo vio mal, "al principio yo le dije a Francisco que quería irme del apartamento y él me dice que no, que debía quedarme ahí porque ahí es donde me van a buscar, pero al verme tan mal hace una llamada a ver a donde me puede llevar".



Añadió que los tres hermanos cogieron un taxi pero que en el camino Catalina abandonó el carro en la calle 72 con séptima.. "Francisco le pide a Catalina que se vaya para la casa".



"En ese momento yo voy callado. Francisco va angustiado todo el tiempo preguntándome que le diga la verdad, que dónde está la niña. Yo voy en el carro tratando de descifrar lo que ha pasado y casi llegando a la clínica le digo que la niña está muerta. Él angustiado se toca la cabeza, me dice que me odia, que me voy a morir en una cárcel, creo que ahí él me pregunta que donde esta la niña", concluyó.

