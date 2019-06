Radican acusación contra expresidente de Ecopetrol por caso Reficar

La Fiscalía radicó la acusación contra el expresidente de Ecopetrol Genaro Gutiérrez Pemberthy por las irregularidades en el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena.

El ente acusador entregó a los juzgados de Paloquemao la acusación contra Gutiérrez Pemberthy. En el mismo proceso están Diana Constanza Calixto Hernández, ex jefe de Finanzas Corporativas de Ecopetrol, Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente de Downstream de Ecopetrol y Reyes Reinoso Yánez, expresidente de la Refinería.



Ellos están siendo procesados por los delitos de administración desleal agravada y obtención de documento público falso.

Según la investigación de la Fiscalía se ocultó información a la Junta Directiva de Ecopetrol para obtener más presupuesto para el proyecto, no obstante estaba con un VPN (valor presente neto) negativo.



Los exfuncionarios no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía en octubre del año pasado.



Durante la audiencia la Fiscalía señaló que los procesados ocultaron información financiera sensible, en la que se evidenciaban indicativos negativos lo que llevó a Ecopetrol a tomar decisiones económicamente perjudiciales para la ampliación de la empresa, causando pérdidas de 2 billones de pesos entre el 2013 y 2016



La Fiscalía afirmó que los hechos por los cuales son acusados se derivan de dos contratos realizados el 15 de junio del 2010 entre Reficar y CB&I (empresa americana), sociedad que pretendía llevar a cabo el proyecto Ingeniería, Procura y Construcción, el cual se encargaría de la construcción de las mejoras en la refinería de Cartagena.



A juicio de la Fiscalía, al ocultar la situación real del proyecto, los imputados le habrían permitido a CB&I obtener beneficios del plan para ampliar la refinería, pues esa firma americana cobró más de los que realmente podía.



“CB&I era quien tenía a su cargo la construcción del proyecto. Por su mala gestión hubo retrasos en las compras, en la construcción, se generaron cobros de costos irrazonables, cobros indebidos e ilegales”, afirmó el ente acusador durante la imputación de cargos.



En la investigaicón la Fiscalía da crédito a las declaraciones del abogado de Reficar Nicolás Isaksson, quien se convirtió en testigo del ente acusador e hizo señalamientos sobre exfuncionarios de la refinería y de Ecopetrol.



Isaksson como parte de un principio de oportunidad que se le concedió tendrá que declarar en el juicio.





