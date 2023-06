Echada por tierra —no tenía futuro jurídico ni diplomático— la idea del presidente Petro de poner a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como una especie de acudiente de la justicia colombiana; ya va siendo hora de que el Gobierno empiece a comprender que no es poniendo en entredicho la legitimidad de la institucionalidad como se contribuye a superar los graves problemas de impunidad en el país.



Hace apenas una semana, a horas de que el fiscal Karim Khan llegara a Colombia, el jefe de Estado anunció que “debía decidir” la entrada al país de la Corte Penal Internacional . “Colombia se propuso un camino de justicia restaurativa y transicional para construir un pacto sobre la verdad y construir la paz a través de la reconciliación —escribió Petro en su Twitter— (...). Este camino ha andado con dificultad. Han aparecido la burla a la verdad y el intento de destruirla, acotarla, para hundir el país en la impunidad y la violencia”, aseguró. Y anunció “un diálogo con las cortes del que debe salir el mejor camino para acabar con la impunidad”.



Pero en la cita con Khan el mensaje que recibió el Gobierno fue el mismo que envió la CPI desde el 2021, cuando cerró su caso preliminar sobre Colombia: que con todas las dificultades y fallas, el aparato judicial del país —Fiscalía, jueces y cortes— ha tratado de hacer justicia frente a los crímenes de la guerra. Justicia ordinaria, Justicia y Paz y ahora, la JEP, han hecho esfuerzos —siempre insuficientes, pero legítimos— buscando establecer la verdad del conflicto y sancionar a los responsables.



Que falta mucho por hacer, y muchos ‘terceros’ por ser llevados a la justicia, nadie lo duda. Pero eso no significa que la justicia colombiana no haya querido o no haya podido avanzar en esa misión, que son las condiciones que establece el Estatuto de Roma para la entrada de la CPI. “Cuando yo cerré el examen preliminar en 2021, eso implicaba de por sí una felicitación para Colombia, que no son ustedes un Estado fallido, sino que tienen jueces brillantes”, fue la respuesta del fiscal Khan.



Que el Presidente esté jugado por contribuir a la lucha contra la impunidad en el país —en su órbita, sin invadir el espacio de los fiscales y jueces—, es lo que todos los colombianos esperarían. Pero al país no le sirve que se agite la bandera contra la impunidad con fines políticos: no por casualidad, ese fue uno de los supuestos motores de las marchas que el Gobierno convocó el pasado miércoles, en medio del escándalo que lo sacude por las declaraciones del exembajador Benedetti.



Además de la Corte Penal Internacional, el Gobierno ha movido la idea de traer una Comisión Internacional contra la Impunidad, esta vez en casos de corrupción, y su partido, el Pacto Histórico, va a acudir al Sistema Interamericano de Justicia para denunciar una supuesta persecución política relacionada con investigaciones contra sus miembros.



¿Qué sentido tiene tratar de vender la idea de que la justicia de Colombia es la de un estado fallido?



Esa es una discusión que las altas cabezas de la justicia colombiana, de cara al país y ojalá sin el ruido de las declaraciones belicosas, debían buscar con el Presidente y su ministro de Justicia.



