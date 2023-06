La Policía Nacional está de luto por la pérdida de la perrita Kenia, una de las canes que prestaba su servicio en la lucha contra el narcotráfico en Santa Marta.



Kenia murió tras una inspección a una mercancía, la cual estaba contaminada con clorhidrato de cocaína y otras sustancias de alta toxicidad.



De acuerdo con Antinarcóticos, la perra y su guía, el patrullero Alejandro Gutiérrez Ramírez, revisaban una carga de torta de palmiste, cuando ella dio la señal de que estos productos contenían estupefacientes.



Tras cumplir con su misión, el guía y Kenia se desplazaron hasta las instalaciones de la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario de Santa Marta, donde presentó síntomas que evidenciaban una afectación a su salud.

Pese a los esfuerzos de veterinarios, Kenia falleció. En el procedimiento, otro perro que acompañaba a Kenia resultó con afectaciones en la salud tras inhalar las sustancias tóxicas.



“Actualmente, se está adelantando las investigaciones correspondientes, con el fin de poder determinar la sustancia que habría ocasionado la muerte de “Kenia” y poder dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho”, señaló la Policía Antinarcóticos.

¿Quién está detrás de la muerte de Kenia?



Kenia, de apenas 6 años recién cumplidos, se destacaba por el control portuario de Santa Marta y sus habilidades al inspeccionar cualquier tipo de carga, detectando más de 12 toneladas de estupefacientes.



Aunque continúan las investigaciones, fuentes consultadas le dijeron a EL TIEMPO que todo se trataría de un plan para acabar con la vida de Kenia.



“Lamentamos la partida de Kenia, valiente canina de la @PoliciaColombia. Gracias a su entrenamiento se logró la incautación de más de 12 toneladas de cocaína. Se realizan investigaciones para hallar a los responsables”, explicó el Ministerio de Defensa.

Lamentamos la partida de ‘Kenia’, valiente canina de la @PoliciaColombia. Gracias a su entrenamiento se logró la incautación de más de 12 toneladas de cocaína.



Según las fuentes, Kenia era una de las canes experimentadas y habría grupos delictivos interesados en acabar con ella por los golpes contundentes contra el narcotráfico que había logrado.



Aunque no se sabe todavía qué grupo quiso acabar con la vida de Kenia, en Santa Marta una de las bandas fuertes son los Pachencas, también llamadas autodefensas de la Sierra Nevada.



Las autoridades también establecieron que las bandas criminales están fraguando la muerte de los perros con entrenamiento antinarcóticos. De hecho, el Ejército conoció audios que dan cuenta del temor que tienen los narcotraficantes en Tolima por la presencia de Killer, un can que se ha convertido en un dolor de cabeza para ellos.

Kenia fue despedida con honores por su servicio. Foto: Policía

“No se arriesgue a meterse ahí que usted sabe que está el perrito, ese amarillo. No se le vayan a meter porque usted sabe que ese amarillo coge todo ahí, y no hemos podido hacerle la vuelta, no hemos podido con el amarillo ese hacerle la vuelta”, se escucha en uno de los audios en poder de la Fuerza Pública.



Además, hace unos años se conoció que el Clan de Golfo estaba planeando la manera para acabar con Sombra, otra perrita antinarcóticos.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

