Vuelos privados en los cuales ha llegado a los sitios de diferentes emergencias han puesto a dar explicaciones al ministro de transporte, Guillermo Reyes, pues el avión del cual se ha vuelto pasajero frecuente es del contratista Pedro Contecha Carrillo, quien tiene y ha tenido numerosos contratos con el Estado, precisamente, en temas relativos al transporte y las vías.



Al respecto, el ministro Reyes ha tenido que aclarar en varios medios por qué se está transportando en el avión de un contratista que maneja obras viales.

Guillermo Reyes, ministro de transporte

En diálogo con Caracol Radio este viernes, el jefe de la cartera de transporte dijo que hubo momentos en los que el Ministerio tuvo su propio avión para llegar a donde tenían que ir pero ya no es así y, de todas formas, tienen que llegar a varias zonas con emergencias como el derrumbe en la vía Panamericana o “crisis en las zonas de la Colombia profunda”.



Aseguró que conoció a Contecha en septiembre de 2022 y que él ha sido contratista del Invías. “Cuando se trató de llegar a estos sitios, como llegar a San Andrés cuando no había un solo cupo… unas veces él me dijo que si necesitaba el avión, que estaba a disposición, yo le dije que ‘la verdad no tengo cómo desplazarme’ y hay situaciones que no admiten espera y esa ha sido mi vocación y lo que estoy haciendo”.



Reyes también afirmó que Contecha no es contratista suyo y que ha pagado de su propio bolsillo la gasolina para usar el avión del contratista: “esta es una decisión indispensable que tomé porque una cosa es mirar los toros desde la barrera y otra lidiar los toros…No son viajes que estén comprometiendo ni recursos públicos ni la moralidad en al administración”.



Sin embargo, pese a sus explicaciones, en varios sectores no deja de generar extrañeza esa aparente cercanía, tanta como para prestarle su avión varias veces.



Además, se ha conocido que el contratista del Invías es cercano, precisamente, al director de esa entidad, Juan Alfonso Latorre, que incluso lo invitó a un homenaje que le hicieron en Meta para celebrar su nombramiento.

¿Quién es Contecha?

Pedro Contecha, de la firma Ingeniería de Vías S.A.S.

Aunque hasta ahora se habla en la opinión pública de Pedro Contecha Carrillo, el ingeniero no es ningún desconocido de la contratación pública.



Su principal empresa, Ingeniería de Vías S.A.S, que en su página web se define como “una empresa familiar dedicada a la ejecución de obras civiles en las áreas de construcción, ampliación, mejoramiento, conservación y pavimentación de vías”, ha tenido desde 1992, cuando se fundó, múltiples contratos con el Estado.



En su misma página web publicitan obras como la construcción del puente vehicular Burulco, en la vía Rosas-La Vega-San Sebastián, Santiago, en Valle del Cauca. Es en esa región, en Rosas, Cauca, en donde está el contrato más reciente que se ganaron con el Estado, para atender la emergencia luego de un desplazamiento que en enero se llevó una parte de la vía Panamericana.



Según recoge un reportaje de La Silla Vacía, Contecha está ligado a un grupo de empresas que incluye cinco firmas, pero la más grande es Ingeniería de Vías S.A.S, que según ese medio de comunicación, ha ejecutado al menos 600 contratos para la construcción de carreteras.



Tan solo en los últimos cinco años, entre 2018 y los primeros meses de 2023, EL TIEMPO encontró ocho contratos con el Estado, por casi 300 mil millones de pesos, que suscribió esa empresa, tres han sido por contratación directa y cinco por licitación pública.



Entre 2018 y los primeros meses de 2023, EL TIEMPO encontró ocho contratos con el Estado, por casi 300 mil millones de pesos FACEBOOK

El más reciente es el contrato directo que Ingeniería de Vías S.A.S firmó con el Invías el 27 de enero de este año, por valor de 60.377’861.822 pesos para la atención de la emergencia vial registrada en la vía Mojarras - Popayán, en Cauca.



Esto luego de que a comienzos de enero un deslizamiento de tierra en Rosas, Cauca, obligó al cierre total de esa vía. La fecha de ejecución de este contrato, para la reparación de la vía, va hasta julio de este año, según documentos en el sitio de contratación pública Secop II.



Antes de ese, la empresa de Contecha firmó, en octubre de 2022, un contrato con el Instituto de Infraestructura y Concesionaria de Cundinamarca por 30.683’815.565 pesos para el mejoramiento y rehabilitación de la vía que comunica el casco urbano de Villeta con el casco urbano de Útica. Este negocio jurídico le fue adjudicado mediante licitación pública.



En 2020 le aparecen tres contratos, uno en diciembre firmado con el Invías tras una licitación pública para las obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales incluidos en el programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones", localizados en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander. En este contrato, por 122.560’117.096 pesos Ingeniería de Vías S.A.S participó como parte del consorcio Meco Vial.

Otro contrato de 2020 se firmó en septiembre, también con el Invías, tras una licitación pública para el mantenimiento de la carrera Honda-Guaduas-Villleta, y fue por 24.575’240.076 pesos. Este mismo año, en abril, Ingeniería de Vías S.A.S recibió por contratación directa del Invías un contrato por 34.391’484.149 pesos para las situaciones de emergencia acaecidas en la troncal central Bogotá-Zipaquirá-San Gil-Bucaramanga, sector Piedecuesta-Pescadero, en Santander.



En 2019 se registran dos contratos. Uno de diciembre por licitación pública firmado con la Gobernación de Caldas por 5.967’262.607 pesos para el mejoramiento y pavimentación de la red vial del departamento, entre Marquetalia y Manzanares; otro contrato se firmó en noviembre con el Instituto de Infraestructura y Concesionaria de Cundinamarca para el mejoramiento de la vías secundarias entre Fómeque y Ubaque, así como la vía entre Cáqueza y Fosca, este también fue por licitación pública y a la empresa de Contecha le pagaron 12.995’281.567 pesos.



El último negocio rastreado de los últimos 5 años fue por contratación directa con el Invías, en marzo de 2018, por 3.150 millones de pesos para atender una emergencia en la carretera La Mata-San Roque, en Cesar.

Es de señalar que en registros públicos, Contache no aparece con antecedentes fiscales de la Contraloría, disciplinarios de la Procuraduría, ni está en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, que maneja la Contaduría General.



Además, Contecha también ha sido reconocido por labores sociales y en medio de la pandemia, por ejemplo, aportó mercados para familias de bajos recursos en Chaparral, Tolima.

