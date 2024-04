¿Quién es el nuevo Vicefiscal, mano derecha de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía?

Esta semana está previsto que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, retome los nombrameintos oficiales de las personas que la acompañarán en cargos directivos de la Fiscalía, estando ya confirmado Gilberto Javier Guerrero Díaz como vicefiscal general.

Este hombre será entonces la mano derecha de la alta funcionaria en el ente acusador, ocupando un cargo en el que estuvo hasta hace poco Martha Mancera, y que generalmente tiene como principal tarea manejar los objetivos misionales de la Fiscalía y estar en constante comunicación con los otros directivos.

"Él es fiscal delegado ante el Tribunal de Cali, está en la Fiscalía desde 2010 aproximadamente, es un jurista muy destacado, no estuvo en la administración saliente como director ni ocupó ningún cargo directivo y es una persona que en mi opinión puede ser quien más conoce el sistema penal acusatorio, es un magnífico funcionario sobre el cual no pesa ninguna investigación", dijo Camargo sobre Guerrero en una entrevista con EL TIEMPO.

Ese comentario de que el nuevo Vicefiscal no tiene ningún inconveniente se dio tras recientes señalamientos -no comprobados por la justicia- de que supuestamente es cercano a unos llamados narcofiscales del Valle del Cauca, a los que ligaron también con la entonces vicefiscal Mancera, algo que la Fiscalía determinó que no era cierto.

En su hoja de vida y experiencia laboral, el nuevo vicefiscal tiene que es un abogado de la Universidad de Nariño con especializaciones en ciencias penales y crimonológicas de la Univerdad Externado de Colombia, y en derecho constitucional de la Universidad Santiago de Cali.

A la par, el alto funcionario ha sido profesor en la especialización en derecho penal de la Universidad de Nariño, su alma mater.

Su carrera en la Rama Judicial es de varios años atrás y se ha desarrollado en diferentes puestos. Guerrero fue juez promiscuo de San Pablo, Nariño; juez municipal de Ipiales, Nariño; juez del circuito de Pasto; y magistrado auxiliar de la Sala Penal en la Corte Suprema.

Además, tiene un amplio recorrido en la Fiscalía, en la que ha tenido cargos como fiscal delegado ante jueces del circuito; director encargado de la Seccional Cali en 2017; y actualmente es fiscal delegado ante el Tribunal de Cali, puesto al que llegó en 2010.

