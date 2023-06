El abogado Miguel Ángel del Río es uno de los protagonistas de varios procesos penales de connotación nacional, como todo el escándalo originado por el robo a la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, la representación de Aida Merlano, excongresista condenada por corrupción, o la representación como víctima de Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en el proceso penal por presunto fraude procesal y soborno en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



¿Quién es del Río? Barranquillero de nacimiento, del Río es abogado especialista en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado de Colombia.

Él mismo define su forma de litigar y su desempeño así: "un abogado combativo en la defensa de los intereses de sus clientes con un importante contenido ético y un altísimo nivel de éxito y efectividad".



Y también se ha caracterizado por una afinidad política del Pacto Histórico y al proyecto político del presidente Gustavo Petro, así como por su uso de las redes sociales, especialmente Twitter, para dar a conocer detalles de los procesos que adelanta y para entablar polémicos cruces con diferentes figuras de la política nacional.



Por ejemplo, Del Río ha hecho varios pronunciamientos críticos a la Fiscalía en el marco de las pesquisas que se adelantan por el caso Sarabia, que incluye el uso del polígrafo a dos de sus exempleadas que, además, fueron ‘chuzadas’ ilegalmente en un proceso investigativo sobre el ‘clan del Golfo’; y el fallecimiento, por mano propia, del coronel Óscar Dávila, quien era el coordinador del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia.

De izq. a der.: Laura Sarabia, Miguel Ángel del Río, Carlos Feria, Armando Benedetti, Andrés Parra. Foto: Archivo EL TIEMPO y Facebook: Laura Sarabia

Del Río no solo iba a representar a Dávila, sino que defiende al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, superior en la Dijín del patrullero que pidió el seguimiento a las empleadas de Sarabia y, desde el comienzo, ha usado su Twitter para hacer cuestionamientos a la Fiscalía tanto por las interceptaciones realizadas como por una supuesta participación en presiones que habrían tenido relación, según él, con el suicidio de Dávila.



“Barbosa debe responder por la persecución infame en contra del gobierno que ayer se llevó la vida del Coronel Dávila. No todo vale en una investigación. Primero fue la persecución en contra del Patrullero. Ahora en contra del Coronel”, fue tan solo uno de sus mensajes.



El carácter del abogado también le ha valido para enfrentar las amenazas o los mensajes en redes sociales en su contra de esa misma manera frentera: “Sigan atacándome que seguiré defendiendo lo que creo y poniendo contra la pared las mafias de este país”.

El camino del jurista no ha sido fácil. Así lo contó él en una nota que le dio a Diario Criterio. Trabajó en call centers y hasta de aeromozo para costear sus estudios y ayudar a su familia económicamente. Luego, radicado en Bogotá, mandó hojas de vida a varios abogados de renombre para ingresar a sus firmas, sin éxito, y hasta se colaba a clases en la Universidad del Externado en la que, finalmente, pudo ingresar.



De sus primeros trabajos como abogado en temas de tránsito, el abogado del Río obtuvo uno que le ayudó a marcar la senda en la que está ahora: representó a María Paulina Ceballos, esposa del ganadero asesinado Fernando Cepeda e hijastra de Silvia Gette, quien fue imputada por ese crimen.

Esta es la fotografía más reciente que se conoce de ‘Marquitos’ Figueroa Foto: Archivo Particular

Luego, representó a la familia de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez, asesinado por el narco 'Marquitos' Figueroa.



En ese proceso fue que se interceptaron las comunicaciones del empresario José ‘Ñeñe’ Hernández (asesinado en Brasil) que llevaron al escándalo de la ‘Ñeñepolítica’ y a un nuevo debate político y judicial en el que el abogado del Río fue protagonista.



De ahí pasó a uno de los casos actuales que todavía litiga: la representación de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y del propio Monsalve, quien ha dicho a la justicia que el expresidente Álvaro Uribe tendría nexos con grupos paramilitares, lo cual ha sido negado tajantemente por este.



Las disputas públicas por ese caso Del Río también las ha tenido con Arturo Char, expresidente del Senado, quien fue mencionado junto a su hermano, Álex Char, por Aida Merlano, a quien el abogado representa, por supuestos actos de corrupción electoral.



Merlano ha dicho que hay intereses para que ella no declare y el abogado la acompañó en el proceso judicial que llevó a su retorno a Colombia desde Venezuela y, antes de eso, en las versiones que rindió de manera virtual ante la Corte Suprema en el caso de Arturo Char.

Abogado Miguel Ángel del Río. Foto: Instagram: @migueldelrioabg

La política

Nicolás Petro Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

De su protagonismo judicial también hay un salto a la política. No solo ha manifestado su apoyo a Gustavo Petro en la campaña presidencial y ya como jefe de Estado, sino que en diciembre de 2021 estaba casi todo listo para que encabezara la lista en el Altántico del Pacto Histórico. Al final, el jurista dijo que se hacía a un lado cuando se discutía si se iba a spoyar en esa posición a Agmeth Scaf.



Luego, cuando el escándalo de supuestos movimientos irregulares de dinero en la campaña presidencial llegó a Nicolás Petro, hijo del Presidente, Miguel Ángel del Río se apartó asegurando que su amistad con él no está por encima de sus convicciones, por lo cual no lo defendería en el proceso penal que ya arrancó.



“He acompañado la construcción de un proyecto político genuino, diferente y ético. Mi amistad con Nicolás Petro no está por encima de mis convicciones. La peor corrupción es la que viene de adentro y es la más difícil de afrontar. Le apostamos a la ética pública y a la coherencia”, señaló en ese momento.



Lo que sí es claro es que, en medio de los escándalos políticos judiciales que vive el país, el abogado del Río, seguirá siendo uno de los principales protagonistas.

