Balacera en Bogotá: él era Juan Pablo Vallejo, el policía que fue asesinado

Juan Pablo Vallejo murió por culpa del mal contra el que luchó hasta el final de sus días: la delincuencia.



El uniformado de la Policía Nacional falleció en medio de una balacera que se registró este viernes en la tarde entre delincuentes y miembros de la institución que estaban investigando otro asesinato de un joven ocurrido esta semana en la capital.



Desde la institución recuerdan a Vallejo como un policía que todo el tiempo trabajó por devolverle la tranquilidad a su comunidad. "Murió cumpliendo con su deber, ubicando a los responsables del homicidio de un ciudadano ocurrido días atrás", aseguró el general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía Nacional.

El uniformado fue asesinado en medio de una balacera en Bogotá. Foto: Policía Nacional

El subteniente tenía 25 años y nació en Pereira, Risaralda. Era padre de una niña que hace poco cumplió su primer año de vida. Su pareja, quien es patrullera de la Policía, está embarazada de un niño que se espera nazca a inicios de diciembre, según le contó a EL TIEMPO Alejandra López, una amiga cercana al uniformado. Su segundo bebé era su ilusión.



En sus redes sociales se puede observar que el joven disfrutaba mucho su trabajo como policía. En una de sus fotos portando su uniforme escribió: "Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida".



Vallejo, quien era hermano del congresista del Centro Democrático Gabriel Vallejo, hacía parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá y de acuerdo con publicaciones de sus compañeros, era uno de los miembros ejemplares de la institución.



"Se nos va un gran comandante, gran líder, pero ante todo una gran persona", es uno de los mensajes que se lee.



Precisamente, el alcalde de la localidad de Usaquén (Bogotá) compartió en su cuenta de Twitter que Vallejo era un policía digno de admirar. "En julio lo condecoramos con la distinción Princesa Usaca en Orden de Gran Oficial. Su memoria vivirá por siempre con nosotros. Condolencias y solidaridad con su familia", escribió.

Cuanto duele el asesinato del subteniente Juan Pablo Vallejo, un policía digno de admirar. En Julio lo condecoramos con la distinción Princesa Usaca en Orden de Gran Oficial. Su memoria vivirá por siempre con nosotros. Condolencias y solidaridad con su familia. @GabrielJVallejo pic.twitter.com/VAUH3QzyrY — Jaime Vargas Vives (@jaimevargas85) October 9, 2021

El policía Juan Vallejo quería volver a su tierra natal

Su amiga cuenta que aún le parece mentira todo lo que sucedió. A Juan Pablo Vallejo lo describe como un hombre "muy alegre, sociable, humilde, cariñoso, extrovertido. Excelente en todo sentido".



También narra que el subteniente estaba contento en el nuevo trabajo que tenía, pues hace poco había sido trasladado.



Uno de los últimos recuerdos que López tiene de Vallejo ocurrió el pasado 18 de de septiembre, la última vez que se vieron. Ese día, se tomaron una fotografía, a pesar de que a él no le gustaban mucho las fotos, según cuenta ella.

Juan Pablo Vallejo fue asesinado este 8 de octubre en medio de una balacera. Foto: Archivo particular

"Nosotros nos encontramos y él me dijo: Aleja, ¿nos tomamos una foto? Nos la tomamos. Luego llegó y me abrazó y me dijo: Aleja, cuídese, usted sabe que yo la quiero mucho. Si yo no llego a estar acá, usted sabe que siempre cuenta conmigo", relata la joven.



Esas últimas palabras se las dijo porque, de acuerdo a lo que cuenta su amiga, estaba buscando otro traslado hacia Pereira, su ciudad natal y donde vive su familia.

Se nos va un gran comandante, gran líder, pero ante todo una gran persona FACEBOOK

"A él lo recordaré como esa persona que siempre estuvo ahí cuando uno lo necesitó. Siempre para un favor nunca dijo que no...No se muere quien se va, sino quien se olvida y él siempre vivirá en nuestros corazones", dice.



Este viernes en la tarde, sus compañeros de la Policía Nacional realizaron un minuto de silencio en su honor y en la noche realizaron una velatón por su muerte.

#AEstaHora ofrecemos una velatón por nuestro compañero y héroe de la patria. https://t.co/WhPWvU1DJe — Brigadier General Eliecér Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) October 9, 2021

"La violencia nos arrebató a un joven héroe, hijo, esposo y padre amoroso. Su legado perdurará por siempre en el corazón de sus seres queridos y de la familia policial que hoy sufren por su inesperada partida", escribieron desde la Policía Nacional, institución que está de luto por esta muerte que indigna al país.



