Israelí señalado por nexos con red de explotación sexual quedó libre

Gracias a una decisión judicial, Liad Tsurkel, un ciudadano israelí señalado de vínculos con red de explotación sexual quedó en libertad y podría salir del país.



Al israelí se le concedió este miércoles un recurso de Habeas Corpus, a pesar de ser investigado y haber sido capturado por su presunta participación en red de explotación sexual que lideraba Liliana Campos Puello, alias la Madame.

Pedimos medidas cautelares para que Liad Tsukerl, ciudadano Israelí, no pueda abandonar el país y responda por presuntos hechos que atentaron contra la dignidad de niñas, niños y adolescentes de Colombia. ¡No más impunidad! pic.twitter.com/o09GdGG8Z5 — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 10 de octubre de 2018

Fernando Carrillo, procurador General, calificó la decisión de concederle la libertad como "sorprendente, irregular y aberrante" y dijo que interpondrán una tutela porque se violó el debido proceso, al no convocar a la Procuraduría a la audiencia, y le solicitarán a la Fiscalía que imponga medidas cautelares para que el israelí no pueda salir de Colombia y responda por los delitos que presuntamente cometió.



"No podemos permitir que reine la impunidad en el caso de una persona que presuntamente ha cometido delitos tan graves", concluyó el Procurador.

JUSTICIA