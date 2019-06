Queda libre director de revista 'El Congreso' que golpeó a periodista

Hernán Gustavo Castro, director de la revista Congreso, quedó en libertad en la madrugada de este martes tras conciliar con la periodista a la que había agredido.

Castro Alcárcel había sido trasladado el lunes a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, tras ser capturado por agredir a la periodista Maryori Andrea Carvajal Suárez.



La agresión se dio cuando la comunicadora fue hasta su oficina para entregarle una cuenta de cobro por un trabajo que había hecho para su publicación.



Según fuentes, la joven golpeada asistió anoche a la URI y tras reunirse con Castro y los policías, llegaron a una conciliación por los delitos de lesiones personales por los cuales él sería investigado.



La periodista se negó a hablar y dijo que no había autorizado las imágenes que habían salido en redes sociales.

#Denuncia 🚨 | Estos videos fueron difundidos por Maryory Andrea Carvajal Suárez, periodista que denuncia haber sido agredida por Gustavo Castro, director de la @RevistaCongres1.



#Denuncia 🚨 | Estos videos fueron difundidos por Maryory Andrea Carvajal Suárez, periodista que denuncia haber sido agredida por Gustavo Castro, director de la @RevistaCongres1.

Este lunes varios videos que se publicaron en redes fueron los que llevaron a la detención de Castro. En las imágenes aparece golpeando a Carvajal e insultándola junto con una compañera con la que estaba haciendo el cobro de su trabajo.



Luego, en otra grabación, la periodista afirma que desde mayo estaba trabajando en la revista Congreso, en el centro. "El señor que me entrevistó fue el mismo que me acaba de agredir", aseguró en el video.



Los hechos habrían ocurrido en el edificio Banco de la Costa, ubicado en la calle 12 con carrera 10, en el sector de San Victorino.



En un comunicado el Congreso de la República aseguró que el medio de comunicación de Castro no hace parte de ningún producto de comunicación de la institución.



