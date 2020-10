Lo que viene en caso contra expresidente Uribe tras recuperar libertad

Sólo una petición de la Fiscalía a un juez de control de garantías podría cambiar la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Tras la decisión del sábado de la juez 30 de control de garantías de Bogotá de concederla la libertad, el proceso debe seguir en investigación y Uribe Vélez podría ser citado a interrogatorio en el ente acusador.

Sólo cuando la Fiscalía determine que hay suficientes evidencias para llevarlo ante un juez—si es que se llega a ese momento—nuevamente podría quedar comprometida su libertad.



Si luego de avanzar en la investigación, la Fiscalía decide imputarle cargos a Uribe por soborno y fraude procesal, que son los delitos por lo que avanza el proceso, podrá pedir una orden de captura para llevarlo ante un juez, o pedir audiencia de imputación de cargos y después de la misma solicitar alguna medida de aseguramiento.



En todo caso en el nuevo sistema penal acusatorio, que es por el que ahora se lleva la investigación, tiene varias medidas de aseguramiento que van desde la cárcel, la prisión domiciliaria, la prohibición de salir del país, la restricción para acercarse a víctimas y testigos.

Así las cosas, no necesariamente una eventual imputación de cargos se traduciría en una nueva orden de detención. De hecho, para pedir la captura antes de la imputación para llevarlo ante el juez, o para solicitar la medida de aseguramiento después de la imputación, la Fiscalía tendrá que señalar al juez que el exmandatario es un peligro para la sociedad o la víctima, que puede obstruir el proceso o que hay riesgo de que Uribe Vélez no comparezca ante la justicia.



La Fiscalía ante el juez de control de garantías tendría que presentar las evidencias para sustentar ese tipo de situaciones y el funcionario judicial al que por sorteo le corresponda la audiencia decidir de fondo si la concede o no.

En ese tipo de audiencias es escuchada además de la Fiscalía, la defensa del investigado, las víctimas y la Procuraduría, quienes explicarán las razones por las que acompañan o no comparten la petición de la Fiscalía.



Ante la complejidad de la investigación y teniendo en cuenta que la Fiscalía apenas tiene el proceso desde el 4 de septiembre, se ve muy lejana la posibilidad de una petición en ese sentido, si es que los investigadores consideran que el proceso debe seguir avanzando.

