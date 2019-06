¿Qué sigue en el caso de los hermanos Uribe Noguera?

Culminada la etapa de juicio en el caso de los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, por ocultamiento de pruebas y favorecimiento del crimen que cometió su hermano Rafael contra la menor Yuliana Samboní, queda poco para saber si son responsables o finalmente absueltos por estos drámáticos hechos que sacudieron al país.



Si bien es cierto esos hechos ocurrieron hace casi tres años, el 4 de diciembre de 2016, el juicio de los hermanos Uribe Noguera, comparado con otros casos, ha tenido celeridad. De hecho, Rafael Uribe, fue condenado en tiempo récord -casi en un año- en primera y segunda instancia, a 58 años por el secuestro, abuso sexual y asesinato de la niña Samboní, de siete años.

El proceso penal de Francisco y Catalina empezó después, pero ya está próximo a conocerse una sentencia que defina el supuesto grado de encubrimiento que tuvieron de los delitos que cometió Rafael, del que han sido acusados por la Fiscalía.



Por lo pronto el juez que conoce este caso, luego de escuchar este miércoles al último testigo de la defensa, fijó el 25 de junio como el día en que las partes presentaran los alegatos de conclusión o de cierre del caso.



En esa audiencia de alegatos, tanto la defensa de los Uribe Noguera como la Fiscalía, harán un recuento de las pruebas que fueron prácticas durante el juicio y la interpretación que los lleva a sostener su tesis y convencer al juez de que tienen la razón.



Esto es, por el lado de la defensa y como lo han sostenido desde un inicio, que los hermanos son inocentes y que por el contrario colaboraron con la justicia para esclarecer este crimen; y por el lado del ente acusador, que ellos sí ocultaron pruebas claves para la investigación y que entre otras cosas borraron información importante para esta de sus celulares y de su hermano Rafael.



La Fiscalía fue la primera parte en presentar sus pruebas. Llamó a declarar a este juicio que formalmente empezó en septiembre de 2018 a al menos 8 testigos. Entre ellos está el patrullero que encontró el zapato de la menor en el camioneta Nissan de propiedad de Laura Arboleda, esposa de Francisco, pero que estaba a cargo de Rafael.



También como prueba de la Fiscalía está la declaración de un oficial de la Policía que aseguró que a pesar de que habían contactado a Francisco desde pasado el medio día, para comunicarle que estaban en búsqueda de la camioneta y de quien la conducía, no fue sino hasta la 7:30 de la noche que él les informa que está con su hermano Rafael en la clínica Monserrat, pues requería atención médica.



Por el lado de la defensa, no solo declararon Francisco y Catalina, quienes relataron lo que vivieron ese día. Sus versiones coincidieron con las que también declararon sus parejas en el estrado.



Si bien Francisco reconoció que aún se pregunta por qué una vez encontró a su hermano en el apartamento Equus 66, donde se presentaron los hechos, no dio aviso a los agentes del Gaula, explicó que en ese momento en su cabeza solo estaba la idea de encontrarlo y saber por qué había un zapato en la camioneta y luego de verlo, llevarlo a un centro médico.



Catalina también explicó el contexto de amenazas a ella, sus dos hermanos y sus hijas que la llevaron a quitar aplicaciones de sus teléfonos celulares.



Luego de esos alegatos de conclusión, claves para llenar de razones al juez, el togado deberá anunciar el sentido del fallo: si los condena o los absuelve. Dicha decisión puede ser apelada por la parte que quede inconforme. En dado de que sean condenados, en una audiencia posterior se les deberá tasar su pena.





REDACCIÓN JUSTICIA

@PazyJusticiaET