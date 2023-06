Dentro de la lista de las personas a las que la Fiscalía General ha llamado a dar declaraciones en todo a la muerte del teniente coronel Óscar Dávila aparece el nombre de quien sería su jefe inmediato: el coronel Carlos Alberto Feria.



(Le recomendamos leer: Atención: lo que el coronel Feria dirá sobre 'chuzadas' y muerte del coronel Dávila).



Según información conocida en los últimos días, Feria sería uno de los hombres de máxima confianza del presidente Gustavo Petro, ya que es la persona encargada de coordinar la seguridad del mandatario, de la vicepresidenta Francia Márquez y de importantes funcionarios dentro del Palacio de Nariño.

Sin embargo, es de conocimiento público que el alto oficial fue llamado a entregar sus declaraciones en la Fiscalía, luego de que su nombre estuviera relacionado con la muerte del coronel Dávila y las supuestas interceptaciones ilegales que se habrían hecho en el piso 13 del edificio de la Dian en contra de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia.

Facebook Twitter Linkedin

Lugar en el que murió el coronel Dávila Foto: Néstor Gómez EL TIEMPO.

La primera cita para entregar declaraciones estaba programada para la semana pasada, pero Feria argumentó que no podría asistir, ya que iba a acompañar al presidente Gustavo Petro en su visita a Alemania.



Sin embargo, el uniformado confirmó que este 20 de junio sí iba a asistir a la diligencia en compañía de su abogado: el penalista Marlon Díaz.



(Le podría interesar: Caso exniñera: abogado del coronel Feria contesta tres preguntas claves sobre proceso).



La Unidad Investigativa de EL TIEMPO logró comunicarse con la defensa del alto oficial, quien dio algunos detalles de las respuestas que daría Feria cuando los investigadores lo abordaran en varios casos específicos.



Sin embargo, dejó claro que el jefe de seguridad del Palacio de Nariño no puede dar cuenta de los hechos ocurridos el 9 de junio cuando el coronel Dávila apareció muerto dentro de una camioneta en Bogotá, ya que él no estuvo en la escena de los hechos.

No sé por qué la Fiscalía decidió convocarlo como testigo. Supongo que es por las cuestiones previas a ese día o a ese momento FACEBOOK

TWITTER

"Es decisión de la Fiscalía convocarlo. La verdad, él no puede dar cuenta de nada de lo que ocurrió en la fecha de esos lamentables hechos. No sé por qué la Fiscalía decidió convocarlo como testigo. Supongo que es por las cuestiones previas a ese día o a ese momento”, sentenció Díaz en diálogo con este medio.



(Además: Las dudas que despejaron las últimas llamadas del coronel Dávila).



Con base en esa información, se espera que el alto oficial entregue detalles del comportamiento de Dávila días antes de su muerte y que exprese si es correcto que el coronel se sintiera presionado o preocupado por las diligencias que se adelantaban en el bunker de la Fiscalía.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...



¿El gobierno de Gustavo Petro se descarriló? Esto dice analista en el Washington Post

Caen 3 mega redes que robaban crudo para venderlo ilegalmente en varios departamentos

Caso Sarabia: ¿Sobre qué le preguntará la Fiscalía al coronel Carlos Feria?