¿A qué se exponen Vives y su abogado por maniobras para dilatar audiencia?

Pese a que para este miércoles estaba prevista la imputación de cargos contra el empresario Enrique Vives Caballero, quien arrolló a 7 jóvenes -seis de los cuales murieron- en el sector La Gaira, de Santa Marta, cuando conducía en estado de alicoramiento, la diligencia tuvo que ser suspendida debido a que la defensa del empresario dijo que no estaba en condiciones físicas ni mentales para asistir.



En la audiencia, el defensor de Vives manifestó que él estaba en una clínica, y luego se mostraron imágenes desde allí, en donde el hombre permanecía sedado e inconsciente, por lo cual no estaba en condiciones de contestar a los requerimientos de la juez. Por ese motivo, la diligencia de imputación se suspendió.



Esta no es la primera vez que se suspenden las diligencias en su contra. El martes, aunque se pudo legalizar la captura, la audiencia se tuvo que suspender porque el abogado del empresario alegó que este tenía quebrantos de salud y apeló la decisión de legalizar la captura.



Pese a lo afirmado por el abogado sobre el estado de salud de su defendido, el único parte médico que se conoce de la clínica en la que está internado Vives solo señala que él tiene insomnio, dolor abdominal, gastritis y una lesión leve en un labio. Este parte médico es del lunes 13 de septiembre.



“Es una estrategia baja de su abogado, con la que se burlan de los familiares y hacen más grande su dolor. Era precisamente lo que se esperaba que sucediera porque sabemos que harán hasta lo imposible para no responder por esta tragedia”, indicó sobre esta situación el abogado Ricardo Martínez, defensor de algunas de las víctimas.



Frente a estos comportamientos que, para los abogados de las familias de las víctimas son maniobras dilatorias para retrasar la imputación de cargos y la petición de medida de aseguramiento, la defensa de Vives podría tener consecuencias.



El abogado puede enfrentar un proceso disciplinario ante la Comisión de Disciplina Judicial, a donde su caso puede llegar por una denuncia o porque la misma juez compulse copias para que lo investiguen por su comportamiento.



En la Comisión, los magistrados determinan la gravedad de la conducta y las sanciones, que pueden ir desde multas hasta amonestaciones, suspensiones e incluso, exclusiones de la profesión de abogado, es decir, ya no podría ejercer como tal.



Sobre la posibilidad de una eventual libertad por estas maniobras dilatorias, la ley establece que en el cómputo de los días para la libertad por vencimiento de términos no se pueden contar los tiempos cuando los procesos no hayan podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor.



De otro lado, Camilo Burbano, abogado penalista, explicó que penalmente no se puede investigar a un abogado por dilatar un proceso, pues esto no es un delito en sí mismo, sin embargo, indicó: "en casos mucho más graves, cuando la dilación se hace a través de artificios o engaños para que el juez emita algún pronunciamiento, estaríamos hablando de un delito que se llama fraude procesal", afirmó.



En referencia al procesado, Burbano explicó que se podrían tener en cuenta las maniobras dilatorias a la hora de definir la medida de aseguramiento, puesto que uno de los fines de estas medidas es evitar la obstrucción de un proceso.

Piden imputación por homicidio con dolo eventual

La foto de Enrique Vives en la clínica de Santa Marta.

Sobre este proceso y las denunciadas maniobras dilatorias, la Corporación Excelencia en la Justicia anunció que hará un seguimiento permanente y especial al mismo.



"Actualmente el proceso penal se encuentra en etapa de imputación ante el Juzgado Penal Municipal con funciones de Control de Garantías; no obstante, y como es de conocimiento público, se han denunciado maniobras dilatorias por parte de la defensa para evitar que el proceso contra el señor Vives se surta de manera célere", señaló la Corporación.



La entidad añadió que será una veedora permanente del proceso penal para garantizar el debido funcionamiento del sistema y "denunciar todos aquellos actos que pretendan obstruir e impedir que se imparta la debida justicia".



Por eso, este miércoles hizo un llamado a las autoridades intervinientes en el caso, como la Fiscalía y el juzgado, "para que exijan los más altos estándares en el ejercicio de sus actividades, esperando, además, que se impute el delito de homicidio a título de dolo eventual".



Sobre este delito, que implicaría una pena más alta, la Corporación explicó: "en el dolo eventual la persona puede prever el resultado de sus acciones, pero lo acepta. Para este caso, el señor Vives condujo en estado de embriaguez sabiendo que ponía en riesgo la vida de otras personas".

