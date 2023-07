En la mañana de este jueves, en el Comando de la Policía de Antioquia, ubicado en Medellín, se adelantó una reunión en la que distintas entidades de orden nacional y regional se sentaron a hablar de la creación de un plan de acción para frenar la crisis minera, humanitaria, ambiental y de orden público que se vive en Buriticá, Antioquia.



Dicho municipio del occidente antioqueño tiene presencia de un grupo armado ilegal -autoridades señalan al 'clan del Golfo'- que está cobrando 'diezmos' -y así obteniendo rentas ilícitas- para permitir que cientos de mineros informales trabajen en socavones que legalmente solo tiene permiso para explotar la empresa china Zijin Continental Gold.



Esa compañía adquirió hace años el título minero, pero en sus 84 kilómetros de túneles -que les sirven para extraer cerca de ocho toneladas de oro anuales- se adentraron personas que trabajan informalmente a punta de explosivos que van rompiendo la montaña hasta dar con los puntos clave de explotación del metal, conocidos como vetas. Tal actividad ilegal ha generado millonarias rentas para los informales -Zijin calcula 3,2 toneladas de oro al año-.



Procuraduría realizó visita a mina en Buriticá, dentro de socavoces se han encontrado explosivos alterados y armas. Foto: Procuraduría

Eso en materia de seguridad y de los riesgos medioambientales que trae la explotación no controlada de explosivos, pero a esa situación se suman graves vulneraciones de derechos humanos, ya que desde 2016 han muerto 12 personas, y resultado heridas otras más que trabajan en la empresa, hacen parte de la Policía o son mineros informales.



Con base en dicha situación, esta semana funcionarios de la Procuraduría, fiscales y militares, adelantaron visitas a la sede de la Zijin Continental Gold para escuchar tanto a sus directivos como a otro actor importante en este tema: los mineros que han querido formalizarse y que no trabajan para la compañía.



Luego del diagnóstico, EL TIEMPO acompañó el recorrido en el que los visitantes evidenciaron explosivos alterados por parte de quienes quieren meterse a la mina, así como caminos irregulares para ello. Por eso es por lo que se instaló la mesa este jueves en el que cada entidad formuló sus promesas de cara a la jornada del sábado, en la que se empezará a crear el plan de acción.

Las posturas

Procuraduría realizó una reunión en la que las partes expresaron sus posturas y sugerencias para solucionar la crisis minera en Buriticá. Foto: Procuraduría

Los primeros que tomaron la palabra fueron delegados del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional Minera. Sus funcionarios, entre los que estaban el viceministro Gustavo García, y el director de la agencia, Álvaro Pardo, afirmaron que preparan un plan con varias etapas que empezará este 8 de julio con una intervención en la zona, afirmando que esta tarea no ha cesado, y que la idea del Gobierno de Gustavo Petro es garantizar los derechos humanos de todos los involucrados: mineros formales, informales y trabajadores de la empresa china.

No hay una estructura armada en la superficie, sin embargo, nosotros desarrollamos las operaciones ofensivas: general Juan Carlos Fajardo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército FACEBOOK

Posterior a ello, el general Juan Carlos Fajardo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, aseveró que triplicaron sus hombres en la zona: "No hay una estructura armada en la superficie, reitero, en la superficie; sin embargo, nosotros desarrollamos las operaciones ofensivas. Es obvio que con nuestra doctrina no podemos atacar al minero ilegal, complementamos un esfuerzo que realiza la Policía Nacional", informó el oficial, haciendo énfasis en que deben articularse otras entidades estatales para frenar la situación.



Eso sí, aseguró que no pueden decomisar taladros, por ejemplo, y que no van a llegar con "mano dura", sino que hay que llegar con un programa integral.



A esa frase se sumó el comandante de la Policía del departamento, el coronel Martínez, quien aseveró que hay una economía criminal, y que la compra de explosivos, botas y demás elementos mineros gira en torno al 'clan del Golfo', también conocido como Autodefensas Unidas de Colombia'. En esa zona delinquen hombres comandados por Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard.

Procuraduría realizó visita a mina en Buriticá en la que hay denuncias de extorsiones y minería ilegal. Foto: Procuraduría

En los últimos 180 días, según el policía, han intervenido 230 minas en Buriticá, pero esa labor, en su percepción, no puede ser un juego cíclico entre actores ilegales y el Estado: "Incautamos y hacemos que esos financiadores tengan que trabajar mucho más para recuperar lo que vamos incautando (...) Ayer recuperamos 200 metros, que parecen poco pero allá abajo (en los socavones) es distinto".

El punto 180

Daniela Gómez, directora de una de las dependencias del Ministerio de Defensa, indicó que Buriticá es el único lugar de Colombia en el que hay problemas de orden público subterráneos, e indicó que ya se recuperó un tramo del punto 180 al interior de la Zijin Continental Gold, y que actualmente hay 200 personas de la Fuerza Pública haciendo operativos.



La compañía china tiene 84 kilómetros de túneles en tres estaciones mineras (Rampa Suer, Yaraguá e Higraba), pero según ellos ya perdieron el control del 60 por ciento de esas vías. Es decir, el dominio mayoritario de acuerdo con la denuncia lo tienen los mineros informales.



Frente a esto, desde el Ministerio del Interior se aclaró que hay que hacer un trabajo integral, y que no hay que quedarse con solo una versión de cuánto de ha perdido.



De acuerdo con mapas y voceros de la mina, el punto 180 de la mina es clave, pues si desde ahí se interviene más con explosivos, se podría llegar al punto 160, cruce que conecta gran parte de la operación de los trabajadores. En ese sentido, si se toman el 160 bloquearían casi todas las labores.



Según lo documentado por la Procuraduría -con base a lo que han escuchado-, hay en socavones supuestamente 750 personas trabajando informalmente en un turno, y que en total serían 1.500 mineros que se dedican a actividades ilegales.

Luis Hernando Graciano Zapata, alcalde de Buriticá. Foto: Facebook Luis Hernando Graciano Zapata

EL TIEMPO documentó con un testimonio de alguien que conoce la zona que varias de estas personas quieren trabajar de manera formal, que no son miembros del 'clan del Golfo' y que muchas veces han optado por la vía ilegal porque no hay una presencia estatal que les permita un título o mecanismos viables sin depender de la empresa china.



Por otro lado, Ricardo Romero, delegado contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, enfatizó durante su intervención en que hay una afectación grave a los recursos humanos, y que no quieren perseguir al minero informal que se mete a los socavones, sino que la idea es impactar a los integrantes de la red ilegal.



"Las incautaciones no se han judicializado, y para eso están los técnicos antiexplosivos que ya dejarán de estar en Medellín (y se irán a Buriticá)", complementó.



Este punto es clave porque durante el recorrido del pasado miércoles por un tramo de la mina, este diario vio pedazos del material explosivo que la empresa denuncia usan los informales para romper la montaña. Y en el recorrido, desde la Fiscalía y el Ejército se solicitó que todo ese tipo de incautaciones debe tener una trazabilidad judicial -que hasta el momento no tenía-, y no estar tirada en los caminos exponiendo la vida de quienes los recorren.



El alcalde de Buriticá, Hernando Graciano, por su parte manifestó que "la riqueza del municipio se convirtió en una problemática invivible" que pide solucionar con acciones rápidas.

El papel de EPM

La problemática también apunta a Empresas Públicas de Medellín (EPM) como una de las entidades que debe actuar. Así lo manifestaron en medio del recorrido del miércoles y la mesa de este jueves. Esto porque la energía que utilizan los mineros informales en socavones vendría de casas pequeñas del municipio que tienen huecos, por los cuales se cava hasta llegar a los túneles.



Un indicio es que supuestamente los recibos de energía de viviendas pequeñas llegan por valores demasiado elevados, lo cual no es común En ese sentido, dos voceros de EPM indicaron que ellos están listos para actuar, pero que necesitan seis garantías para ello.



"Hay 19 instalaciones a intervenir. (En visitas al sector), cuando bajábamos el consumo en la mina era cero, apagaban las luces; y cuando subíamos veíamos que una cantidad de gente salía. Ya tenemos el diagnóstico, falta la ejecución. Son seis puntos los que queremos definir para pasar a la ejecución: garantías de seguridad, logística para entregar material incautado (cables, transformadores y postes), gestión social, y seguridad para quienes estén abajo por posibles motobombas, ventilación y energía", dijo un vocero.



Por último, la palabra también la tuvieron desde la Zijin Continental Gold. Leonardo Li, el CEO de la compañía, manifestó que si siguen haciendo reuniones "es porque seguramente hay algo que está pasando mal. Agradecemos a la Fuerza Pública, sin embargo, queremos hacer una pregunta exacta: todas las operaciones que han hecho, ¿cuáles han sido dentro del título 7495? ¿Y por qué con tantas operaciones agresivas y resultados positivos, durante menos de un año la minería ilegal ha avanzado mucho más, más de 400 metros en el subterráneo?".

Según la Procuraduría, en algunos socavones pueden haber por turno 750 mineros informales. Foto del recorrido por la mina de la Zijin Continental Gold. Foto: Procuraduría

Además, manifestó que no le han perdido la esperanza al Gobierno porque siguen creyendo que es un gobierno responsable, pero indicó que no sabe qué responder si se pregunta cuándo se va a hacer la intervención directa para tomar el control legal por parte de las autoridades.



Ante ello, Gómez, del Ministerio de Defensa, se mostró sorprendida ante lo dicho por el CEO respecto a que no saben qué decir sobre cuándo van a empezar operaciones, "porque si tú revisas las afectaciones contra personal de seguridad, siempre han tenido afectados de la Fuerza Pública", dijo la funcionaria al procurador delegado Javier Sarmiento, uno de los funcionarios del Ministerio Público que lideró la mesa.



El cierre de la mesa lo hicieron Sarmiento y Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Mineros, y tuvo como conclusión que el sábado se adelantará una sesión en Buriticá convocada por el Gobierno Nacional para escuchar a la población afectada por esta situación, con el fin de garantizar los derechos de la comunidad en general y aterrizar más acciones para mitigar la situación que este año les costó la vida a dos personas.

