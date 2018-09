¿Qué podría pasar con El Paisa y Romaña en la JEP?

Los exjefes de las Farc Henry Castellanos Garzón conocido como Romaña y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, El Paisa, son dos de los exintegrantes de las Farc que no solo no entregaron los informes pedidos por la Justicia Especial para la Paz (JEP), sino que no presentaron recursos para aplazar el cumplimiento de esa solicitud.

Expertos consultados señalaron que al no presentar recursos de apelación o reposición, como si lo hicieron otros 27 exintegrantes de las Farc, Castellanos Garzón y Velásquez Saldarriaga no congelaron el plazo de 10 días hábiles que la JEP les dio para entregar “un informe detallado y firmado sobre el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales individuales”.



“La JEP dio un plazo a 31 exguerrilleros, cuatro de ellos no pudieron ser notificados, frente a ellos debe darse un pronunciamiento puntual de esa jurisdicción pues es claro que no cumplieron con la entrega de los informes y tampoco presentaron recursos. La JEP debe aclarar qué va a pasar con ellos”, dijo el abogado Gilberto Gómez.



Añadió que el tribual de paz debe dar a conocer claramente que le espera a los exguerrilleros por su incumplimiento.

En ese grupo de cuatro exguerrilleros que no fueron localizados, además del Paisa y Romaña, está Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá que hoy es representante a la Cámara y Orlay Jurado Palomino. La mayor preocupación recae sobre los dos primeros de quienes se siguen escuchando versiones de que se marginaron del proceso de paz.



Abogados consultados señalaron que la JEP podría darles un nuevo plazo para que cumplan con la entrega de los informes, pero que en todo caso frente a ellos debe darse un pronunciamiento de fondo de la justicia transicional.



En el documento en el que la JEP hizo el requerimiento de los informes los magistrados señalaron que la gravedad de los incumplimientos de los compromisos tendría un efecto similar en la pérdida de los beneficios logrados en el marco de los acuerdos de paz.



Igualmente señalaron que esa jurisdicción debe “asegurar la comparecencia de los sometidos, así como para requerir los informes que considere pertinentes”.



El abogado Iván Cancino afirmó que quienes no cumplieron con la entrega de los informes y no pudieron ser ubicados “deben enfrentar las consecuencias de esa situación.



“Esto lo que evidencia es que ellos no están interesados en seguir cumpliendo sus compromisos y se debe presumir que no lo van a hacer finalmente. Deben iniciarse los pasos para que pierdan los beneficios”, indicó Cancino.



Frente a los 27 exguerrilleros que presentaron recursos serán decididos en un término de 3 días hábiles los de reposición y en un término máximo de 30 días hábiles los de apelación.



Redacción Paz