Diez años podría pagar joven que movía caleta en carro del Congreso

Luis Javier Rojas Morera, el hijo de la exgerente financiera del Congreso Magdalena Morera, fue condenado este martes por un juez especializado de Bogotá y podría enfrentar una pena de 10 años de prisión más una multa económica. Así lo aseguraron fuentes cercanas al proceso.

Rojas Morera fue detenido en abril de 2016 por uniformados del Ejército mientras se desplazaba en un carro del Congreso de la República con dos maletas que contenían 614 millones de pesos.



La Fiscalía le había imputado los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, en la audiencia de sentido de fallo, el juez decidió absolverlo del cargo de enriquecimiento ilícito, por falta de material probatorio, y condenarlo por los dos restantes."La decisión es de condena frente a los delitos de lavado de activos y cohecho por dar y ofrecer", dijo el togado.

En la etapa de juicio oral, la defensa del joven presentó como testigo al empresario Juan Martín Lozano Sánchez, quien, según su declaración, es el dueño del dinero que apareció en el carro y se lo habría dado a Luis Javier Rojas Morera para que se lo guardara mientras se cambiaba de residencia y se acomodaba en el nuevo lugar.



Pese al material de la defensa, el juez no aceptó estos argumentos. “Se comprobó que el señor (Juan Martín Lozano) es un comerciante y que tiene capacidad económica pero no sé probó de ninguna manera que el dinero encontrado ese 4 de abril de 2016, y que transportado por el acusado, hubiese sido efectivamente puesto a disposición por parte de este tercero” afirmó el togado.



El fiscal del caso no se refirió al monto de la pena que debería recibir el acusado y dijo que dejará la decisión a consideración del despacho. El monto de la pena, en consecuencia, se conocerá solo hasta el próximo 4 de septiembre, cuando el juez lea en audiencia el fallo que condena a Rojas Morera.



La defensa de Rojas Morera, encabezada por el abogado Marlon Díaz, insiste en la inocencia de su cliente y anunció que apelará la decisión que llegará a revisión del Tribunal Superior de Bogotá para ser revisada en segunda instancia.



JUSTICIA