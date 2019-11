Tres décadas después del atentado al avión y solo dos condenados

Tres décadas después, solo una persona ha pagado cárcel en Colombia por uno de los atentados más mortíferos del país: la bomba en el avión HK-1803 de Avianca, que dejó a 6 tripulantes y 101 pasajeros muertos, y 3 personas más en tierra, el 27 de noviembre de 1989, cuando el avión cubría la ruta Bogotá-Cali.



Se trata de Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, sicario de Pablo Escobar, quien se entregó sorpresivamente a las autoridades el 17 de febrero de 1993 y confesó 30 delitos, entre ellos el haber participado en un atentado contra el avión de Avianca. Y el 27 de noviembre de 2001 salió de la cárcel de Itagüí, Antioquia, por pena cumplida, pero a la salida fue herido por un sicario que le propinó dos impactos de bala. En la actualidad, ‘Arete’ estaría viviendo en España.

Por su parte, en Estados Unidos sigue pagando una condena Dandenyz Muñoz, la 'Quica', quien fue detenido en ese país en 1992 y condenado a 10 cadenas perpetuas por narcotráfico y el atentado al avión de Avianca, en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses.



Además de estas dos personas, condenadas como autores materiales, en la investigación fueron vinculados como autores intelectuales Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el 'Mexicano' —cabezas del cartel de Medellín—, así como Carlos y Vicente Castaño Gil, de las autodefensas. Sin embargo, todos están muertos y los procesos en su contra cerrados.

Víctima del hecho interpuso una demanda ante esta corte. En el hecho murieron 107 personas. Foto: archivo EL TIEMPO

Aunque en el 2009 el atentado al avión fue declarado como delito de lesa humanidad, lo que quiere decir que no prescribirá, sin embargo, fuentes de la Fiscalía indicaron que hoy no hay ninguna investigación activa por estos hechos.



El vuelo 203 de Avianca, en su avión HK 1803, salió a las 7:13 a. m. del Puente Aéreo del aeropuerto El Dorado con destino a Cali. A las 7:17 a. m., en pleno vuelo y mientras sobrevolaba la Hacienda Canoas, en inmediaciones de El Charquito, Soacha-Cundinamarca, ocurrió una primera explosión, tras la detonación de la bomba. Esta explosión alcanzó las celdas del tanque de combustible, lo que generó fuego a bordo. Las llamas llegaron hasta las celdas del tanque de combustible y se produjo una segunda explosión que despedazó el avión en el aire.



El explosivo utilizado para la bomba fue un explosivo plástico conocido como Semtex. El artefacto iba en un maletín que se ubicó cerca del asiento 15 F del avión y que fue ingresado a la aeronave por pasajeros que se registraron con los nombres falsos de Julio Santodomingo y Alberto Prieto, que sería un hombre contratado como ‘suizo’, o suicida, encargado de detonar la bomba.



El lunes del atentado, los dos hombres, Santodomingo y Prieto, ingresaron a la sala de espera del vuelo, pero Santodomingo nunca abordó el avión. El vuelo partió entonces con un asiento vacío, el 15 F, y al lado estaba sentado Prieto (15 E).



Este atentado, ordenado por el cartel de Medellín, buscaba acabar con la vida del entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, quien iba a viajar en ese avión, pero no lo hizo.



En la actualidad, la Fundación Colombia con Memoria, que reúne a familiares de víctimas del atentado, prepara un informe para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición sobre el caso del atentado al avión de Avianca.



Este informe, que busca aportar a la construcción del contexto en el que ocurrió el atentado, será presentado muy pronto; sin embargo, la Comisión de la Verdad es una instancia extrajudicial, por lo que no puede abrir investigaciones penales o casos similares.



