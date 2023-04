A finales de 2020 fue capturada por miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de Venezuela la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien se escondía en un residencia ubicada en un sector exclusivo de Maracaibo, capital del estado Zulia.



Merlano, quien fue deportada a Colombia a comienzos de marzo, no se encontraba sola en el apartamento en el que fue capturada, junto a ella estaba una persona muy cercana.

Se trata de Yeico Manuel Vargas Silvera, un hombre de contextura gruesa que al parecer fue quien la ayudó a escapar, en octubre de 2019, del consultorio odontológico del centro médico de La Sabana, en el norte de Bogotá.

Yeico Manuel Vargas Silvera trabajó en la UTL de Aida Merlano. Foto: Foto: Función Pública.gov.co

EL TIEMPO consultó a autoridades colombianas y señalaron que no se tiene información de la suerte de Vargas Silvera. De hecho, se esperaba que fuera enviado a Colombia junto con Merlano, pero nunca llegó.



Lo último que se supo del hombre fue que, según registros judiciales de Venezuela, se le abrió una causa penal a instancias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), caso que tenía como ponente al magistrado Maikel Moreno.



Al colombiano se le abrió el proceso en Caracas por "la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal Venezolano, y asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo".



Según el Tribunal, a Merlano se le siguió un proceso "por los delitos de uso de documento falso, previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal Venezolano; usurpación de identidad, previsto y sancionado en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Identificación, y asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo".

Imágenes de la llegada de Aida Merlano a Colombia. Foto: Migración Colombia/ César Melgarejo- EL TIEMPO

La Fiscalía le sigue la pista a Vargas Silvera, quien según la declaración de una interna de la cárcel El Buen Pastor, visitó a la excongresista Merlano Rebolledo el sábado anterior a su fuga y se llevó parte de sus pertenencias.



De acuerdo con la declaración de Blahca Jazmín Becerra Segura, presa en la misma cárcel en la que estaba Merlano Rebolledo, el hombre había sido pareja de la excongresista y tiene la misma contextura física del conductor de la moto en la que ella escapó.



Él, dijo la testigo, no estaba autorizado para visitar a Merlano e ingresaba como si fuera un visitante de la exjuez Margarita Díaz Martínez, presa en la misma cárcel y vinculada a una red de corrupción judicial en los llanos orientales.



Becerra Segura aseguró que el hombre sacó las pertenencias de Merlano “como si ya se fuera a ir de libertad. Eso se puede verificar con las cámaras de seguridad” y las pertenencias que no se podían sacar se trasladaron a la celda de Díaz Martínez y de la exfiscal Tatiana Oliveros, condenada por la Corte Suprema de Justicia a 21 años de prisión por nexos con bandas criminales.

Aida Merlano en su reseña de ingreso a El Buen Pastor en 2023 Foto: Cortesía Inpec

Yeico Manuel Vargas Silvera aparece en el expediente en la Corte Suprema, que condenó a Merlano Rebolledo a 11 años de cárcel por corrupción electoral. Se le referencia como testigo de la defensa de la excongresista.



Según los argumentos de la defensa de Merlano, en su condena la Corte se privó de un “análisis mesurado y proporcional de la prueba, le impidió construir una visión más garantista, favorable y objetiva del caso y dilucidar una verdad oficial que se ofrece hoy como inestable, escueta e incluso cuestionable desde el punto de vista técnico, pues para entonces no se habían recibido los testimonios” de Yeico Manuel y de otras seis personas.



Por su parte, en documentos del Congreso aparece que el hombre trabajó en la Cámara de Representantes desde 2017 y tuvo varios contratos en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Merlano Rebolledo.



Tenía el grado de asistente 1 en su labor en el legislativo y en su hoja de vida figura que nació en Barranquilla (Atlántico), de donde también es Merlano Rebolledo.

