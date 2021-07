¿A qué se enfrenta el conductor que arrolló al niño Julián Gómez?

El conductor del tractocamión que arrolló y causó la muerte del niño ciclista Julián Esteban Gómez en Zipaquirá, Cundinamarca, se encuentra en libertad, pero sigue vinculado al proceso, según informó la Fiscalía.



Expertos consultados por este diario señalan que esta libertad provisional se otorga por tratarse de un homicidio culposo y no doloso. Y que incluso, al ser hallado culpable podría tener una condena inferior a los 4 años, al no tener agravantes punitivos, y sería excarcelable.



El penalista Francisco Bernate indica que, en los homicidios culposos por “tratarse de hechos imprudentes o de negligencia no tienen detención porque no suceden con dolo”.

“Por más que la negligencia sea muy grave y lleve a la muerte de la víctima no se puede pedir mantenerlo en prisión”, agrega. Si el conductor -sostiene el penalista- acepta los cargos podría tener una rebaja de pena desde los 20 a 25 meses de prisión. O llevarse a juicio hasta que la Fiscalía demuestre su culpabilidad, pero, en todo caso, con una pena no privativa de la libertad en centro carcelario porque no superaría los 4 años de condena.



Bernate expone que, con los datos conocidos hasta ahora, el conductor sería procesado como un delincuente primario (aquel que ha cometido un delito por primera vez). Incluso, juega a su favor el resultado negativo de la prueba de alcoholemia y no contar con comparendos, multas de tránsito pendientes, y tener todos los documentos en regla.



Además, el conductor se enfrenta a una multa ordenada por el juez y otra, que pueden exigir las víctimas como incidente de reparación.



Por su parte, Óscar Castelblanco, abogado especializado en Derecho Constitucional y profesor e investigador de la Universidad Libre, explica que el homicidio culposo es aquella conducta que realiza una persona sin tener la intención de hacerla o de matar y no se actúa con dolo.

“Lo que se expone en estos casos es que hubo falta de cuidado, impericia y fue negligente. Queda en libertad porque a pesar de ser capturado en flagrancia se debe respetar el debido proceso”, puntualiza Castelblanco.



“La medida intramural solo se debe efectuar cuando configuren los fines: que hay riesgo de fuga, cuando se crea que la persona pone en riesgo alguna prueba o elemento procesal y cuando se considere que es un peligro para la sociedad. Si, por el contrario, no se cumplen estos tres fines, la persona tiene que enfrentar el juicio en libertad”, explica.



“Es un tema muy sensible, pero así están las leyes y no todo se puede castigar con cárcel. Y esto no sucede solo en Colombia sino en todo el mundo”, agrega.



Castelblanco indica que la primera actuación pendiente será la imputación de cargos y que la Fiscalía estudie si solicitará una medida de aseguramiento.



Según información de la Fiscalía, el caso se encuentra en indagación y se analizan los videos obtenidos del momento y el sector de los hechos. Además, continúan con la recolección de pruebas, entre ellas testimonios de las personas que presenciaron el siniestro.



Este lamentable suceso ocurrió en la vía que conduce del municipio de Zipaquirá a Cajicá, en km 17+700 metros, Sector Manás, zona rural de Zipaquirá, cuando Julián estaba practicando con un familiar.



