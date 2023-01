El video de un niño que vendía dulces en la calle pero era un supuesto genio de las matemáticas que no podía estudiar conmovió a cientos de personas, que se ofrecieron a ayudarlo con educación; pero su historia era falsa y fue inventada por un 'influencer' en Medellín.



Antes de que se revelara que la historia era un invento, la solidaridad de cientos de personas se sintió en las redes sociales.



De hecho, hasta el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria se había conmovido y comprometido a apoyarlo: "Ayúdenme a encontrar este impresionante genio. Él y todos nuestros niños y niñas merecen estar en el camino virtuoso de la educación y las oportunidades. Unidos vamos a apoyarlo", dijo en su Twitter.

Aunque el creador de contenido detrás del video, Andrés Arango, dijo que lo hizo para generar conciencia de que los niños deberían estar estudiando y no trabajando en la calle, algunos se preguntan si él podría enfrentar algún tipo de consecuencia por su engaño.



Consultado al respecto, el abogado penalista Camilo Burbano aclaró que, en principio, no enfrentaría ningún tipo de sanción penal pues detrás de su engaño no estaba el objetivo de que sus seguidores realizaran aportes económicos a él o a un tercero.



"La estafa, como muchos delitos contra el patrimonio económico, necesita un elemento que se conoce como elemento subjetivo, que es que la conducta se realice con el propósito de obtener un beneficio económico para el autor o para un tercero", explicó.



Añadió que en este caso, "al parecer el engaño no se realizó con ese proposito, es decir, si no se solicitó dinero o algún otro beneficio económico, de forma directa o indirecta, no habría estafa, incluso si alguno de los seguidores hizo algún aporte económico por su propia iniciativa".

