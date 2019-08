¿Qué le espera a Alejandro Lyons en Colombia?

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien fue capturado en Miami y será deportado de Estados Unidos a Colombia, tiene una condena de cinco años y tres meses de prisión que logró tras un preacuerdo con la Fiscalía General por los hechos de corrupción que rodean el departamento.

Pese a que en mayo de 2017 la Fiscalía aseguró que le imputarían 20 delitos al Lyons por su vinculación en varios hechos de corrupción, entre ellos el del 'Cartel de la hemofilia', el exgobernador solo terminó condenado por el delito de concierto para delinquir, que es el de menor pena.



Lyons tiene varios procesos abiertos, uno recientemente por presuntamente direccionado la adjudicación de unos convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación a cambio, al parecer, de un porcentaje de los recursos para su beneficio particular. En este caso La Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exgobernador por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los dos convenios por más de 43.248 millones de pesos.

Además, recientemente la Contraloría emitió la primera condena fiscal por fraude en el que se desviaban recursos supuestamente para pacientes con hemofilia que nunca existieron. La entidad condenó como responsable fiscal a la exsecretaria de Salud de Bolívar, Ana María del Carmen Alvarez Castillo, por el 'cartel de la hemofilia' en este departamento.



Este es uno de los casos en los que está vinculado el exgobernador, que tiene más procesos pendientes con la justicia colombiana.

Estos son algunos:

Irregularidades con tratamientos dentales

La Procuraduría le acaba de abrir investigación a Lyons Muskus por irregularidades en pagos por servicios de odontología por cerca de tres mil millones de pesos. Por cuenta del ‘cartel de las chapas’ se habrían pagado tratamientos de odontología con plata del departamento, haciéndolos pasar como urgencias vitales.



Pliego de cargos por convenios de ciencia

El Ministerio Público le imputó cargos disciplinarios por irregularidades en convenios de ciencia y tecnología por más de 43 mil millones de pesos. A dedo se habrían adjudicado los convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación (CUN) a cambio, al parecer, de un porcentaje de los recursos.



El 'cartel de la hemofilia' y el saqueo a la salud

En la Contraloría General, el exgobernador Lyons tiene pendiente un juicio por las pérdidas que sufrió Córdoba de 54.586 millones de pesos por el denominado ‘cartel de la hemofilia’. La red de corrupción usó falsos pacientes de esa enfermedad de alto costo para defraudar el Sistema General de Participaciones.



Contratos con coimas y el desvío de regalías

Por desviar más de 8.000 millones de pesos de contratos que se suscribieron con dineros de regalías, Alejandro Lyons ya tiene una condena de más de 5 años en la Corte Suprema por concierto para delinquir. En ese mismo caso tiene un principio de oportunidad por peculado, por el que aún no ha reparado al erario.



Las terapias para niños con síndrome de down

Lyons también tiene pendiente un juicio fiscal en la Contraloría por el detrimento que generó en Córdoba el pago de terapias de neurodesarrollo, que supuestamente debían realizarse con niños con síndrome de down. El ente fiscal encontró que aunque muchos de esos tratamientos no se hicieron, sí fueron pagados.



